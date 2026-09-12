Николай Расторгуев: Мразя да пея на трапеза
Ругатнята е част от руския фолклор, споделя фронтменът на "Любэ"Николай Расторгуев е роден на 21 февруари 1957 г. в семейство на шофьор и шивачка. Род...
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Ругатнята е част от руския фолклор, споделя фронтменът на "Любэ"Николай Расторгуев е роден на 21 февруари 1957 г. в семейство на шофьор и шивачка. Род...
Близо два часа "Любэ" се раздаваха за ямболии
Руската група ЛЮБЭ не изпя хитовете си "Комбат" и "Солдат" по време на съботния концерт в Ямбол. Няколко хиляди души от цяла Югоизточна България дой...
Строга организация и нови паркоместа преди концерта, легендите репетираха на 39 градуса Лично кметът на Ямбол Георги Славов посрещна Николай Расторгу...
Центърът на Сливен е залят с афиши за концерта на култовата група ЛЮБЭ в Ямбол. Плакатите са дело на община Ямбол. Те могат да се видят навсякъде в це...
Николай Расторгуев и компания тази година ще имат два концерта у нас
Култовата руска група ЛЮБЭ ще изнесе концерт в Ямбол. Събитието е планирано за 18 юни и е кулминацията на празниците по случай Деня на Ямбол, който вс...