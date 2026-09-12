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Сливен гледа ЛЮБЭ в Ямбол

Сливен гледа ЛЮБЭ в Ямбол

Центърът на Сливен е залят с афиши за концерта на култовата група ЛЮБЭ в Ямбол. Плакатите са дело на община Ямбол. Те могат да се видят навсякъде в це...

13 юни | 13:58
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ЛЮБЭ с концерт в Ямбол

ЛЮБЭ с концерт в Ямбол

Култовата руска група ЛЮБЭ ще изнесе концерт в Ямбол. Събитието е планирано за 18 юни и е кулминацията на празниците по случай Деня на Ямбол, който вс...

03 май | 12:25
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