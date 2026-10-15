Селин Дион стана Барби с бижу за милиони

Една песен, един кораб и едно синьо сърце, което светът никога няма да забрави. Близо три десетилетия след като разплака милиони зрители с „My Heart Will Go On“ от „Титаник“, Селин Дион отново се завръща към най-прочутия момент в кариерата си. Само че този път-като Барби!

Компанията Mattel представи специална колекционерска кукла, посветена на 58-годишната канадска певица. Тя е част от престижната серия Barbie Signature и пресъздава до най-малките подробности появата на Дион на церемонията по връчването на „Оскарите“ през 1998 година.

Има дълга тъмносиня рокля с висока яка, характерната прическа на певицата и най-важното – прочутото синьо сърце, вдъхновено от диаманта „Сърцето на океана“ от филма на Джеймс Камерън.

Колието, заради което я пазели 12 бодигардове

Малцина помнят, че на церемонията през 1998 г. Селин Дион носи не просто бижу, а истинско съкровище.

Докато изпълнява баладата на Джеймс Хорнър и Уил Дженингс, около врата ѝ блести колие, създадено от британската бижутерска къща Asprey & Garrard.

В центъра му е огромен син сапфир от около 170 карата, обграден с диаманти. Бижуто е вдъхновено от измисления диамант, който играе ключова роля в любовната история на Джак и Роуз.

Стойността му по онова време е около 2,2 милиона долара.

Според публикация на модното издание Fashionista, цитиращо тогавашни репортажи, цели 12 охранители следели певицата по време на церемонията заради скъпоценното колие.

Любопитното е, че именно то диктувало цялата визия на Селин.

Вместо пищна бална рокля певицата избрала сравнително изчистен тоалет с висока яка, за да изпъква синьото сърце.

Решението се оказало толкова успешно, че почти 30 години по-късно Mattel го превръща в колекционерски символ.

„Вярвайте в силата на собствения си глас“

Селин Дион не крие радостта си от необичайното признание.

„За мен е истинска чест да стана част от историята на Барби с кукла, вдъхновена от един от най-значимите моменти в кариерата ми“, заявява певицата в официално съобщение.

Тя допълва, че се надява новата Барби да вдъхновява хората да изразяват себе си уверено, да следват мечтите си и да вярват в силата на собствения си глас.

Куклата е създадена специално по неин образ, а лицето, гримът и прическата пресъздават външния ѝ вид от знаменитата вечер.

Колекционерското издание включва поставка и сертификат за автентичност.

В САЩ обявената цена е 60 долара, а продажбите се осъществяват през платформата Mattel Creations.

От „Оскарите“ до безсмъртието

На 23 март 1998 г. „Титаник“ е големият победител на наградите „Оскар“.

Филмът печели 11 статуетки от 14 номинации, включително отличието за най-добра оригинална песен, присъдено на композитора Джеймс Хорнър и автора на текста Уил Дженингс.

Изпълнението на Селин Дион се превръща в един от най-запомнящите се музикални моменти в историята на церемонията.

А самата певица вече има над 250 милиона продадени албума по целия свят и множество престижни отличия.

С новата кукла тя се нарежда до други музикални легенди, получили свои колекционерски Барби – Уитни Хюстън, Тина Търнър, Даяна Рос, Стиви Никс, Глория Естефан, Кайли Миноуг, Майли Сайръс и Елтън Джон.

Голямото завръщане на Селин

Появата на колекционерската Барби съвпада с особено важен период за изпълнителката.

След като през декември 2022 г. разкри, че страда от рядкото неврологично заболяване синдром на скования човек, Селин Дион беше принудена да прекъсне концертната си дейност.

През 2024 г. тя направи незабравимо завръщане, изпълнявайки „Hymne à l'amour“ на Айфеловата кула по време на откриването на Олимпийските игри в Париж.

Няколко месеца по-късно отново пя публично – този път на модното събитие на Ели Сааб в Рияд.

През април 2026 г. издаде и новата френскоезична песен „Dansons“, написана от дългогодишния ѝ сътрудник Жан-Жак Голдман.

А тази есен тя се завърна към големите концерти с поредица от 16 представления в Париж.