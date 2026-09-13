Най-старата жена в света счупи нов рекорд. Тайната на 117 години
Родена е три години преди потъването на Титаник, преживява две войни и ковид
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Родена е три години преди потъването на Титаник, преживява две войни и ковид
Международни експедиции се опитват да запазят кораба за поколенията
Продължава интересът към потъналия кораб
Оцеляват в ледените води, стигат до Америка и се връщат с жълтици
Плейбоят показа най-голямата си любов - своята майка - на церемонията за връчване на наградите „Златен глобус”
Според местните хора чужденците са привлечени от девствената природа, спокойствието и автентичната атмосфера на района
Трагедията се случи точно преди 110 години
Една невероятна история, с която е свързан и Артър Конан Дойл
Един часовник събра погледите на целия свят
Двамата също така споделят приятелска целувка по устните
При нова експедиция до останките от потъналия кораб "Титаник"
Откритието е уникално само по себе си
Броят с уникалния разказ открит в стар гардероб
Извадиха архивите от разследването за сблъсъка с айсберга
RMS Titanic Inc я организира
Хил трябваше да се завърне на екран с участието си в сериала The Responder
Много отломки и останки от кораби вече са достигали бреговете на Великобритания
Изповедта на Кейт Уинслет
Πътeшecтвиe дo ocтaнĸитe дo ĸopaбa „Tитaниĸ“
Какво става