Нови разкрития за потъването на "Титаник"

„Титаник“ потъна точно преди 110 години, но подробности за скандалната катастрофа станаха известни едва след трагедията, свързана с подводницата „Титан“ на OceanGate. Iflscience, позовавайки се на NOAA, съобщи за няколко открития, неизвестни досега на обществеността, предаде БГНЕС.

Според исторически записи, „Титаник“ е бил най-големият океански лайнер на своето време и е бил смятан за непотопяем по време на пускането си на вода. Въпреки това, на 15 април 1912 г., по време на първото си плаване, корабът се удря в айсберг, което в крайна сметка води до трагичното потъване на кораба и смъртта на близо 1500 души.

Iflscience отбелязва, че мнозина преди това са смятали, че гигантски парчета лед са ударили „Титаник“ далеч на север. Днес обаче са известни точни подробности за мястото на катастрофата на най-големия пътнически кораб от началото на 20-ти век. След четири дни и повече от 3200 километра пътуване, „Титаник“ се сблъсква с айсберг на 640 километра от Нюфаундленд, най-източната провинция на Канада. Според записи, от 2201 пътници на борда, 1489 са изгубени в ледената вода и впоследствие са регистрирани като удавени. Но основната причина за смъртта на близо 1500 души, установиха изследователите, е хипотермия от потапяне: Хората замръзнали до смърт, след като бяха потопени във вода при -2,2°C.

Друго откритие е точната дълбочина, на която се намира разбитият „Титаник“. Тази информация стана достъпна след трагичното потъване на батискафа „Титан“ на OceanGate, който превозваше главния изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш, милиардера изследовател Хамиш Хардинг, бизнесмена Шахзада Дауд и сина му Сюлейман, както и изследователя Пол-Анри Нарджол. Ето какво съобщи CBS: Останките на „Титаник“ лежат на океанското дъно на дълбочина приблизително 3810 метра под повърхността, като двете основни секции са разположени на 790 метра една от друга.

На 18 юни 2023 г. подводницата „Титан“, която се е гмуркала към останките на „Титаник“, експлодира поради инженерни грешки. Анализът показа, че корпусът на подводницата не е издържал на водното налягане. Останките на „Титан“, заедно с останките на пътниците му, са транспортирани до Сейнт Джонс на остров Нюфаундленд за анализ и разследване на експлозията. Учените обещаха да разберат факторите, довели до катастрофата на „Титан“, и да помогнат за предотвратяване на повторна подобна трагедия.

