Теа Минкова и Наум Шопов съобщиха най-щастливата новина! Една от най-обичаните светски двойки у нас очаква второто си дете.

„Нашата любима приказка предстои да има още един главен герой“, написа Теа в профила си в Инстаграм.

Съобщението слага край на спекулациите през последните месеци около възможна бременност на инфлуенсърката, след като нейни последователи забелязаха, че на публични събития тя все по-често избира широки тоалети.

Теа и Наум вече имат една дъщеря – Амая, която е родена на 5 декември 2019 г. и тази година е първокласничка. Сега малката госпожица ще влезе в новата и вълнуваща роля на по-голяма сестра.