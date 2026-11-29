Три дни след като роди първото си дете, Ивелина Чоева, съпругата на водещия на bTV Александър Кадиев сподели подробности за раждането. "В "Майчин дом" съм, родих естествено, страшно щастлива съм от този факт!" - издаде красивата моделка.

Александър Кадиев и Ивелина Чоева посрещнаха първото си общо дете Борис на 26 ноември и вече се радват на новото начало в живота си. За Сашо това е второ дете – той вече е баща на 11-годишната Катерина от връзката си с танцьорката Таня Тончева.

Ивелина обаче за първи път усеща трепетите на майчинството. "Благодарна съм на доцент Славов и всички акушерки и целия екип, който е тук - наистина са страхотни! Всички сме добре!"

Ивелина благодари на всички, които са й писали в социалните мрежи с поздравления и за хубавата енергия, която са изпратили на цялото семейство.

Благодарности сподели и Александър Кадиев: "Благодарим на всички прекрасни хора, които ни поздравиха толкова сърдечно и с любов! Обичаме ви!".