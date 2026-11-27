Крисия отговори на въпрос на свои последователи в Instagram относно настоящите си отношения с автомобилния пилот Никола Цолов, с когото имаха връзка. "Ние сме приятели - поне от моя страна оставаме такива", заяви единствено изпълнителката. Изпълнителката предпочете да не навлиза в повече подробности около личния си живот, но броени дни по-рано сподели силно и емоционално послание, адресирано към мъжете.

В публикацията си Крисия засяга темата за насилието над жени и лицемерието, с което се е сблъсквала. "Знам, че и мъжете могат да живеят в страх. Никога няма да отрека болката им, но отказвам да мълча за нещата, през които твърде много жени преминават. Виждала съм много момчета да се наричат "Божии чеда" и да заявяват, че са християни, а след това да се отнасят към жените с огромно неуважение", пише тя.

Певицата подчертава, че похотта, нечестността и желанието за контрол нямат нищо общо с любовта и могат да накарат една жена да се страхува дори да проговори. "Да докосваш жена без нейното съгласие не е признак на мъжественост. Да караш някого да се страхува от теб не е сила. А вярата не се доказва с думи, а с отношението към другия човек", категорична е изпълнителката.

Думите ѝ съвпаднаха и с участието ѝ в шествието "Нито една повече" пред Съдебната палата по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. По този повод Крисия отправи и директен призив: "Понякога нещо в нас трябва да умре, за да се "родим" отново - не добротата ни, а страхът, срамът и убеждението, че заслужаваме болката. А към всеки мъж, който наранява жени, ми се иска да кажа: каквото и да сте преживели, то не ви дава право да наранявате друг човек. Всички имаме избор".

Вчера, по повод Деня на благодарността, певицата показа по-светлата и позитивна страна на равносметката си. Тя благодари на хората от екипа си, с които работи през годините, наричайки ги с усмивка "цветни бонбони".

"Благодарна съм и за всички изпитания в този цветен живот. Обичта не отминава, а ние ще продължим да пръскаме света с щастието си", завърши Крисия.