Алек Болдуин отново повдигна въпроса за мистериите около убийството на Джон Ф. Кенеди по повод 63-тата годишнина от смъртта на 35-ия президент на САЩ, пише RadarOnline.com. 68-годишният актьор призна, че още от младежките си години е запленен от личността на Кенеди и обстоятелствата около покушението, защото в официалната версия винаги нещо му се е струвало подозрително.

В публикация в Instagram Болдуин разкри, че навремето собственото му токшоу Up Late with Alec Baldwin по MSNBC е било спряно именно заради двучасов специален епизод, посветен на атентата в Далас. По думите му продуцент го е предупредил, че каналът няма да допусне ефир, който поставя под съмнение заключенията на Комисията "Уорън" или представя алтернативните версии за убийството като доказани факти.

За въпросния запис на 22 ноември 2013 г. - точно половин век след атентата - актьорът събрал в студиото журналиста от The New York Times Филип Шенон, Робърт Кенеди-младши, автора Джеймс Дъглас и изследователя Марк Лейн. Докато Шенон заемал по-умерена позиция, останалите гости защитили тезата, че зад убийството на президента стои организиран заговор.

"Направих двучасовото предаване, а веднага след това шоуто ми беше отменено. Попитах ги защо са ме накарали да събера всички тези хора, но телевизията очевидно имаше други планове", спомня си Болдуин. По-късно той поискал аудиозаписа, за да го използва в своя подкаст, но получил категоричен отказ.

Покушението срещу Джон Ф. Кенеди е извършено на 22 ноември 1963 г. в Далас, Тексас. За него е обвинен Лий Харви Освалд, който отрича вината си и така и не стига до съд - два дни по-късно е застрелян от собственика на нощен клуб Джак Руби по време на полицейски конвой.

Според Болдуин поведението на Освалд пред камерите и редица несъответствия трудно се вписват в официалната история. "Има много разумни аргументи, че Кенеди е бил убит от собственото си правителство, и аз вярвам в това. Хора извън орбитата на официален Вашингтон и Лангли се опитват да сглобят пъзела. Дали някой от самата система е натиснал спусъка, не знам", заявява актьорът.

В изказването си той не спести и възхищението си от Кенеди, описвайки го като умен, елегантен и образован държавник с опит във Военноморските сили, Камарата на представителите и Сената. На този фон Болдуин отправи остра критика към съвременната американска политика: "В тази страна вече няма такива хора. Най-добрите не искат да се кандидатират. На изборите често се явяват бандити и мошеници с огромни пари, които искат статуквото да се запази".