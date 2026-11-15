Ето го фаворитът за новия Джеймс Бонд

Робърт Патинсън е предпочитаният кандидат за ролята на следващия Джеймс Бонд, съобщава „Банг Премийър“, предава БГНЕС. Според Белони, актьорът от „Батман“ е бил сред неколцината, пробвали се за ролята – включително Никълъс Холт, Джак Лоудън, Джош О’Конър и Калъм Търнър – но именно Патинсън води сериозно.

Според „Пък“ всеки от актьорите е подписал предварително договорени трудови споразумения, но Патинсън е бил предложен на „значително по-висока сума“ от останалите. Пакетът му включва ангажимент за три филма, докато тези на О’Конър и Лоудън са за четири. В анализа си изданието отбелязва, че самият Вилньов „вече има работна връзка с Патинсън, тъй като е работил с него по третия филм от поредицата „Дюн“. Освен това продуцентката на поредицата за Бонд Барбара Броколи още през 2019 г. „беше дала да се разбере пред близките си, че харесва Патинсън за Бонд“.

Самият Вилньов – който ще приеме режисьорското кресло на следващата голяма екранизация за агент 007 – наскоро призна, че „ускорява“ процеса по подбор на нов актьор за ролята. „В процес е. В процес. Натискам газта“, коментира 59-годишният режисьор пред списание „Джи Кю“, като медиите не спират със спекулации кой ще наследи Даниъл Крейг в емблематичната роля.