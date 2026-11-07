4 момчета, преди Холивуд да ги превърне в легенди: Кевин Бейкън показа забравена снимка с Шон Пен и Вал Килмър

Преди световната слава, големите филми, наградите и личните изпитания те били просто четирима млади актьори, които се опитвали да пробият на Бродуей. Повече от четири десетилетия по-късно Кевин Бейкън извади от архивите рядка черно-бяла снимка, на която позира заедно с Шон Пен, Вал Килмър и Джаки Ърл Хейли.

68-годишният актьор сподели кадъра в Instagram в петък, 6 ноември, с кратък, но многозначителен коментар:

„Преди да се случат толкова много неща...“

Снимката е от 1983 г., когато четиримата участват в постановката „The Slab Boys“ на Бродуей. Тогава нито един от тях не е достигнал славата, която го очаква през следващите десетилетия.

Четирима млади актьори и големи мечти

„Имаше една постановка на Бродуей с мен, Шон Пен, Джаки Ърл Хейли и Вал Килмър. Беше 1983 г. и играехме в пиеса, наречена „The Slab Boys“, за група млади момчета, работещи в шотландска фабрика за килими и мечтаещи за нещо повече“, припомня си Бейкън.

На фотографията четиримата са облечени съвсем небрежно – с тениски и дънки – и гледат уверено към обектива.

Постановката е по текст на шотландския драматург Джон Бърн и се играе около месец в театър „Плейхаус“ в Ню Йорк през 1983 г.

Действието се развива в помещение на фабрика за производство на килими, чиито стени са изцапани с боя. Там млади помощник-дизайнери смесват и стриват пигменти за дизайнерския отдел, докато се опитват да се справят с трудностите в личния си живот.

Героите имат мечти, които се простират далеч отвъд стените на фабриката. Същото може да се каже и за актьорите, които ги играят.

Две десетилетия по-късно – отново заедно

Животът отвежда четиримата в различни посоки, но Кевин Бейкън и Шон Пен отново застават един до друг пред камерата през 2003 г.

Тогава двамата участват в криминалната драма „Реката на тайните“ (Mystic River) на Клинт Истууд.

Пен изпълнява ролята на Джими Маркъм, собственик на магазин, чиято дъщеря е убита, а Бейкън играе детектива от отдел „Убийства“ Шон Дивайн, който разследва престъплението.

Филмът получава множество номинации за „Оскар“, а Шон Пен печели статуетката за най-добър актьор.

Малцина зрители вероятно са знаели, че двамата са делили сцената още двадесет години по-рано.

Вал Килмър и спомените, които останаха

Снимката има и особено емоционално значение заради Вал Килмър, който почина на 1 април 2025 г. на 65-годишна възраст.

През 2021 г., когато излезе документалният филм „Val“, зрителите получиха възможност да видят редки домашни записи от живота и кариерата на актьора.

Сред тях имаше и кадри от младите му години на Бродуей, на които се появяват Кевин Бейкън и Шон Пен.

Документалният филм разказва за възхода на Килмър, за работата му в киното и за тежкото му възстановяване след рак на гърлото.

В първия трейлър актьорът споделя мисълта си, че винаги се е стремял да възприема света като един цялостен живот.

В друга сцена той признава:

„Все още се възстановявам и ми е трудно да говоря и да ме разбират. Но повече от всякога искам да разкажа историята си.“

Филмът включва интимни моменти от личния му архив, съхранени благодарение на навика му да снима хората и събитията около себе си.

„Едно от най-прекрасните преживявания в живота ми“

След смъртта на Вал Килмър Кевин Бейкън си спомни за общата им работа в предаването на Дрю Баримор през април 2025 г.

Актьорът разказа, че постановката „The Slab Boys“ е била сред първите професионални ангажименти на Килмър след завършването на престижното училище „Джулиард“.

„Беше страхотно. Винаги ще гледам на това като на едно от най-прекрасните преживявания в живота си – че имах възможността да го опозная“, сподели Бейкън.

Днес, повече от четиридесет години след онези представления, четиримата млади актьори от снимката са оставили ярка следа в киното.

Бейкън се превърна в звезда с „Футлууз“, Шон Пен спечели два „Оскара“, Вал Килмър остана незабравим с „Топ Гън“, „Доорс“ и „Батман завинаги“, а Джаки Ърл Хейли изгради своя впечатляваща кариера, включително с номинация за „Оскар“.