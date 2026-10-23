Разкриха кои актьори се пробват за Джеймс Бонд

Пробните снимки за ролята на новия Джеймс Бонд ще се проведат този уикенд в Лондон, като финалистите за ролята на британския агент 007 вече са определени, съобщи The Hollywood Reporter. Според няколко източника Калъм Търнър, който наскоро се появи в романтичната комедия „One Night Only“, и Джак Лоудън от „Slow Horses“ са сред актьорите, които ще се явят на пробите, пише БГНЕС.

Пробите могат да започнат още в петък. Неясно е кой още може да участва – източници казват, че поне трима актьори са част от процеса, но друг източник твърди, че до петима може да се явят на кастинга. Отначало се говореше, че Джак О'Конъл („Sinners“) е в играта, но очевидно това не е така. И въпреки някои съобщения, звездата от „Еуфория“ и „Франкенщайн“ Джейкъб Елорди не участва в пробите. Amazon не коментира и посочи предишното си изявление: „Търсенето на следващия Джеймс Бонд е в ход. Макар да не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинг процеса, с нетърпение очакваме да споделим повече новини с феновете на 007 веднага щом е подходящото време.“

Пробите, разбира се, са всеобхватни и ще включват три компонента – каскади, присъствие пред камера и диалог. Преди двадесет години пробите за Бонд включваха пълна коса и грим, както и пълен екип от камери и звук на снимачна площадка. Хенри Кавил беше сред кандидатите за ролята тогава, но Даниъл Крейг излезе победител, изпълнявайки ролята от „Казино Роял“ през 2006 г. до „Не е време за смърт“ през 2021 г. Режисьорът на „Дюн“ Дени Вилньов ще режисира новия филм за Бонд, като Ейми Паскал и Дейвид Хейман са продуценти и наблюдават франчайза за Amazon MGM Studios, който откупи творческите права от семейство Броколи през февруари 2025 г.