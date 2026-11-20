Официалната причина за кончината на легендарния британски актьор Патрик Стюарт вече е ясна. Звездата, спечелила сърцата на милиони зрители по света с култовите си превъплъщения в капитан Жан-Люк Пикар от "Стар Трек" и професор Екс от поредицата "Х-Мен", си отиде на 86 години на 28 октомври, припомня изданието People.

По информация на TMZ, която се базира на смъртния акт на актьора, като официални причини за смъртта са вписани сърдечно-белодробен арест и неврокогнитивно разстройство с телца на Леви.

Спокоен край в обкръжението на най-близките

Още в края на октомври дългогодишният му говорител Кели Буш Новак информира, че Стюарт е починал в дома си в Лос Анджелис под грижите на своята съпруга Съни, "след кратка и тежка битка с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви".

"Той беше обгърнат от топлата прегръдка на семейството и приятелите си, заобиколен от музика на живо, молитви, сълзи, смях и онази дълбока емоция, която само той умееше да вдъхва след цял живот, посветен на всички нас", се казваше в официалното съобщение.

На 11 ноември - две седмици след загубата - съпругата му Съни публикува емоционално послание в Instagram. В него тя сподели, че мъката продължава да я връхлита на вълни, но изпитва дълбока признателност за близо двете десетилетия съвместен живот: "Не оставихме нищо недоизказано. Той знаеше, че го обичам, и аз знаех, че той ме обича".

Пътят към световната слава

Патрик Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в английското градче Мирфийлд, Западен Йоркшир, в семейството на текстилна работничка и сержант от британската армия. Страстта му към актьорството се заражда още в ученическите години благодарение на преподавател по английски език, който му разкрива света на Шекспир. Едва 15-годишен, Стюарт напуска училище, за да се отдаде изцяло на театъра.

След дебюта си на Бродуей през 1971 г., световната слава го застига през 1987 г. с ролята на капитан Пикар в "Стар Трек: Следващото поколение" - образ, който го утвърждава като безспорна икона на научната фантастика. Отвъд блестящите си постижения на сцената и големия екран, сър Патрик Стюарт оставя трайна следа и с активната си филантропска дейност в подкрепа на човешките права, пострадалите от домашно насилие, военните ветерани и защитата на животните.