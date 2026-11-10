8 години по-късно: Джони Деп призна за голямото завръщане

Американският актьор Джони Деп се завръща в големите холивудски продукции след осемгодишно отсъствие. 63-годишната звезда представи в Лондон новия си филм „Ебенизър: Коледна песен“ (Ebenezer), в който изпълнява ролята на скъперника Ебенизър Скрудж от класическата творба на Чарлз Дикенс.

По време на световната премиера в британската столица Деп коментира продължителното си отсъствие от американската филмова индустрия, съобщи списание People, предаде БГНЕС.

Попитан какво е усещането да се завърне в Холивуд, актьорът отвърна с чувство за хумор: „Не знам. Каква е разликата между холивудски филм и френски филм? Каква е разликата между холивудски филм и английски филм? Имаше малка ваканция. Което е напълно нормално“.

„Ебенизър“ е първият филм на Деп, разпространяван от голямо американско студио, след „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ от 2018 г.

След широко отразяваното дело за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г. актьорът до голяма степен се оттегли от холивудските продукции.

През следващите години той участва във френския исторически филм „Жан дю Бари“, представен на кинофестивала в Кан през 2023 г., и се завърна към режисурата с „Моди: Три дни на крилете на лудостта“, посветен на италианския художник Амедео Модиляни.

В новата екранизация на произведението на Дикенс Деп си партнира с Рупърт Гринт, Дейзи Ридли, Иън Маккелън, Андреа Райзбъро и Сам Клафлин.

Пред People актьорът разказа, че образът на Скрудж се е оформил по необичаен начин още при първото обличане на костюма. Според него героят не е просто озлобен възрастен човек, а личност, която се опитва да стане невидима за света.

Завръщането на Деп в американското кино ще продължи и през следващата година с трилъра „Day Drinker“, в който той отново ще си партнира с Пенелопе Крус. Филмът трябва да излезе на 26 март 2027 г.

Междувременно продължават спекулациите за евентуалното му завръщане като капитан Джак Спароу в поредицата „Карибски пирати“.

Деп не изключи възможността отново да работи с продуцента Джери Брукхаймър, но подчерта, че би искал историята да получи по-добър завършек.

„Ебенизър“ тръгва по кината на 13 ноември.