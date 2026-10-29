Киното потъна в скръб. Почина легендарна актриса

Германската актриса Елке Зомер, която през 60-те години на миналия век успява да покори Холивуд и да се превърне в едно от разпознаваемите лица на световното кино, е починала на 85-годишна възраст. Тя издъхнала в сряда вечерта в дома си в престижния квартал "Бел Еър" в Лос Анджелис, съобщава германският вестник „Билд“, предава БТА. Само след седмица, на 5 ноември, актрисата щяла да отпразнува 86-ия си рожден ден.

Информацията за смъртта ѝ е потвърдена пред изданието от фотографа Ервин Шнайдер, който живее в Мюнхен и поддържа близки отношения със Зомер в продължение на десетилетия.

По думите му през последните месеци актрисата преживявала изключително тежко загубата на съпруга си Волф Валтер. Той почина на 22 юли тази година на 77-годишна възраст. След смъртта му здравословното ѝ състояние постепенно се влошавало.

Пътят на Елке Зомер към голямото кино започва далеч от снимачните площадки. През 1958 г., докато прекарва ваканцията си в италианския морски курорт Виареджо, младата германка печели местен конкурс за красота. Нейни фотографии привличат вниманието на прочутия италиански режисьор Виторио де Сика, който я кани в Рим.

Само година по-късно тя подписва договор с германския филмов продуцент Артур Браунер и получава роля във филма „Корабът на мъртвите“, където си партнира с Хорст Буххолц. Следват още продукции в Германия, които постепенно утвърждават името ѝ.

Истинският международен пробив идва в началото на 60-те години, когато Зомер успява да се наложи в Холивуд - постижение, което по онова време остава недостижимо за много европейски актриси.

През 1963 г. тя застава пред камерата редом до Пол Нюман и Едуард Г. Робинсън във филма „Наградата“. Изпълнението ѝ носи престижното отличие „Златен глобус“ за най-обещаваща дебютантка през следващата година.

Сред най-запомнящите се роли в кариерата ѝ остава участието в комедията „Изстрел в мрака“, в която си партнира с легендарния британски актьор Питър Селърс.

В продължение на десетилетия Елке Зомер изгражда впечатляваща кариера с близо 100 участия в киното и телевизията. Талантът ѝ обаче не се ограничава до големия екран. Тя се изявява успешно и като театрална актриса, певица и художничка.