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Георги Тошев се натъкна на Шарън Стоун в Бевърли Хилс!

Българският журналист бързал за интервю с холивудска звезда, когато случайността го изправила пред друга легенда на киното. Моментът е запечатан от Стефан Н. Щерев

Георги Тошев се натъкна на Шарън Стоун в Бевърли Хилс!
24 окт 26 | 10:48
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

В Холивуд никога не знаеш кого ще срещнеш зад следващия ъгъл. В това се убеди и журналистът Георги Тошев, който попадна на неочаквана знаменитост по време на престоя си в Бевърли Хилс.

Докато бързал за интервю с холивудска звезда, той случайно срещнал една от най-разпознаваемите актриси в света – Шарън Стоун.

Тошев сподели любопитния момент в личния си профил във Facebook, придружавайки публикацията със снимка, направена от Стефан Н. Щерев.

„Когато бързаш за интервю с една звезда в Бевърли Хилс и срещаш случайно друга“, написа журналистът с чувство за хумор.

Той не уточнява с коя знаменитост е било планираното интервю.

Шарън Стоун, която навърши 68 години през март, остава сред емблематичните лица на Холивуд. Световната ѝ слава идва с ролята в „Първичен инстинкт“ през 1992 г., а участието ѝ в „Казино“ на Мартин Скорсезе ѝ носи „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“.

Може да бъде изображение с един или повече хора и руса коса

За Георги Тошев срещите с големи имена от световното кино и музика отдавна са част от професията. Този път обаче най-интересният момент се оказал извън предварително уговорената програма.лайфстайл, любопитно

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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