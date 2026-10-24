Георги Тошев се натъкна на Шарън Стоун в Бевърли Хилс!

В Холивуд никога не знаеш кого ще срещнеш зад следващия ъгъл. В това се убеди и журналистът Георги Тошев, който попадна на неочаквана знаменитост по време на престоя си в Бевърли Хилс.

Докато бързал за интервю с холивудска звезда, той случайно срещнал една от най-разпознаваемите актриси в света – Шарън Стоун.

Тошев сподели любопитния момент в личния си профил във Facebook, придружавайки публикацията със снимка, направена от Стефан Н. Щерев.

„Когато бързаш за интервю с една звезда в Бевърли Хилс и срещаш случайно друга“, написа журналистът с чувство за хумор.

Той не уточнява с коя знаменитост е било планираното интервю.

Шарън Стоун, която навърши 68 години през март, остава сред емблематичните лица на Холивуд. Световната ѝ слава идва с ролята в „Първичен инстинкт“ през 1992 г., а участието ѝ в „Казино“ на Мартин Скорсезе ѝ носи „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“.

За Георги Тошев срещите с големи имена от световното кино и музика отдавна са част от професията. Този път обаче най-интересният момент се оказал извън предварително уговорената програма.лайфстайл, любопитно