Кой герой от Топ Гън сте, според зодията
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
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40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Хазяинът му го дал под съд за неплатен наем
Харисън Форд е най-доходоносния актьор в историята на киното отвъд Океана. Новата серия на „Междузвездни войни" превърна Форд в човека, чиито филми с...