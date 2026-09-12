Бевърли хилс в Пирин: Село се прекръсти заради нови къщи
Строителен бум въпреки кризата
Следете всички новини, анализи и коментари за Бевърли Хилс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Строителен бум въпреки кризата
Очаква се тръжната цена да тръгне от 160 милиона
"Царят на войната" Христо Христов плати 34 млн. долара за най-скъпата къща в Бевърли Хилс
Имението е придобито от юридическо лице, свързано с Христо Йорданов Христов
Имение в Бевърли Хилс, САЩ, се продава за $15,9 млн. Домът има пет спални и осем бани, пише Daily Mail. Бъдещият собственик на луксозния имот ще разпо...
Гръцкият милиардер Алки Дейвид, който е създател на популярния уебсайт FilmOn, продава своята вила в Бевърли Хилс, съобщава profit.bg. Новият собствен...
Здравни министри и общинари са съседи на Слави в КладницаРаят на Витоша е магнит за политици, актьори, лекари и бизнесмени Наричат пернишкото село Кл...
София. "Неизгодна е продажбата на имот, собственост на Министерство на отбраната, в село Марково, област Пловдив, тъй като постигната цена е ниска, а...
Ангел Найденов иска ревизия на търг - 54 декара за милион, телевизионерът го съди