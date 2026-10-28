Напрежение с българската Евровизия. Задава ли се неприятен обрат

Нови правила за провеждането на "Евровизия" от 2027 г. въвежда Европейският съюз за радио и телевизия (EBU). Сред промените е клауза, според която домакинството на конкурса може да бъде прехвърлено на друга държава, ако въоръжен конфликт, геополитическа обстановка или друго обстоятелство застрашава съществено сигурността и стабилността на страната победител. Toва съобщи БНТ.

Решението е взето след годишния преглед на правилата и обратната връзка от членовете на организацията. Те ще важат за 71-вото издание на песенния конкурс, което ще се проведе в България през май 2027 г.

Тези промени целят да осигурят по-голяма яснота за всички, които участват и са ангажирани в песенния конкурс "Евровизия", и да допринесат за това събитието да остане безопасно и гостоприемно, като същевременно се запазят неговият дух и интегритет.

Междувременно на "Евровизия" в Бургас ще се състезават общо 36 радио- и телевизионни оператора с потенциална аудитория от 600 милиона души. Броят им е с един повече в сравнение с 2026 г., информират от щаба на конкурса. Списъкът на обществените радио- и телевизионни оператори, които ще изпратят песни и изпълнители за 71-вото издание на музикалното събитие, е потвърден от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), съобщава БТА.

За първи път през 2027 г. на "Евровизия" ще участва CBC/Radio от Канада, а МРТ от Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие. RTVE от Испания и RTVSLO от Словения все още не са решили дали ще участват. След като е отчел сложността на въпроса, EBU е взел решение да даде време на двата оператора да потвърдят до декември.

Тридесет и един от участниците ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се квалифицират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал - на 13 май, четвъртък. Тези 20 песни ще се включат към предварително квалифицираните състезатели от БНТ, FT (Франция), ARD/SWR (Германия), Rai (Италия) и BBC (Обединеното кралство) в големия финал на 15 май, събота.

Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител. Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари следващата година.

"Песенният конкурс "Евровизия" винаги е бил повече от състезание, което дава начало на кариерите на нови артисти и популяризира стотици нови песни всяка година. В свят, който изглежда все по-разделен, конкурсът обединява публиката чрез музиката, преодолявайки граници, езици и култури, а това е по-важно от всякога. Радваме се да посрещнем за първи път CBC/Radio-Canada в Конкурса, както и да приветстваме отново МРТ от Северна Македония. Те се присъединяват към 34 други обществени радио и телевизионни оператори и техните изпълнители в Бургас, както и към публиката по целия свят, за да отпразнуват това, което наистина означава да бъдем "Обединени от музиката", коментира Мартин Грийн - директор на песенния конкурс.

"България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове, които ще дойдат специално, за да гледат спектаклите на живо. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас. Песенният конкурс "Евровизия" не е просто серия от концерти, а световно събитие, което чрез музиката прави хората откриватели на нови места и приятелства. Вярваме, че не само в Бургас, а и във всички други кътчета на България, които гостите ни посетят, ще намерят уют, красота и повод да се върнат отново в България. Очакваме ви", казва генералният директор на БНТ - Милена Милотинова.

"Очакваме ви в Бургас - там, където морето среща музиката, а Европа намира още една причина да бъде заедно! Поздравявам всички участници в Песенния конкурс "Евровизия 2027"! Вие превръщате музиката в език, който няма граници и обединява хората. За мен като кмет, за моя екип и за всички жители на Бургас е удоволствие да бъдем част от голямата музикална емоция. Нека заедно гледаме напред към това вълнуващо приключение. Очакваме ви с вълнение и гостоприемството, с което нашият град посреща своите нови приятели", добавя кметът на Бургас - Димитър Николов.

През 2026 г. 35-те песни от тазгодишното издание на конкурса са събрали близо 600 милиона пускания между януари и август по всички налични стрийминг платформи за аудио и видео. Шестнайсет от тези песни са стриймвани над 10 млн. пъти. Песента "Бангаранга" на Дара е била възпроизведена 80 млн. пъти между януари и август 2026 г., и е достигнала номер едно в класациите на 11 държави, топ пет в пет държави и топ десет в пет други.