Окаяна таратайка стои на входа на Евровизия у нас

Бургас се готви да посрещне голямо международно музикално събитие, но само на около 500 метра от залата, посочена за домакин на „Евровизия“, от години стои една стара таратайка. Става дума за син „Ситроен“, който отдавна е изгубил вида си на автомобил в движение и все повече прилича на експонат от автомобилно гробище.

За грозната гледка сигнализира читателят на Флагман.бг Даниел Вълков. Той изпрати до редакцията ни снимки, на които ясно се вижда състоянието на изоставената кола. По думите му автомобилът стои на същото място от няколко години, без да бъде преместен.

Кадрите са повече от красноречиви. Предното стъкло на „Ситроена“ е силно напукано, едно от страничните стъкла липсва, гумите са спаднали, а по купето личат многобройни вдлъбнатини и следи от износване. Автомобилът е паркиран край дървета, в близост до жилищни и обществени сгради, а непосредствено до него има контейнери за отпадъци.

През нощта, осветен от уличните лампи, старият „Ситроен“ изглежда още по-окаян. През деня пък се вижда колко силно контрастира с нормално паркираните автомобили наоколо.

Особено любопитно е местоположението му. Според подателя на сигнала таратайката е само на около 500 метра от залата, която ще посрещне „Евровизия“. Докато градът се подготвя да покаже най-доброто от себе си пред международна публика, този автомобил от години остава част от всекидневния пейзаж.

Разбира се, един стар „Ситроен“ няма да провали голямо събитие. Но случаят поставя съвсем конкретен въпрос – колко време може автомобил във видимо неизползваемо състояние да заема място в градската среда, без да бъде предприета процедура по проверка и евентуалното му премахване?

Състоянието на колата предполага, че тя отдавна не се използва, но дали е официално установена като излязло от употреба моторно превозно средство и дали има започната процедура за премахването ѝ, засега не е известно.