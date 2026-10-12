Стана ясно местят ли Евровизия заради напрежението в Черно море

Евровизия 2027 остава в Бургас и подготовката за конкурса продължава нормално, въпреки появилите се публикации, че домакинството може да бъде преместено заради влошената обстановка в Черноморския регион. Това съобщава специализираното издание Eurovisionfun, което твърди, че е разговаряло с хора от БНТ, пряко запознати с организацията. По информация на медията от обществената телевизия са отрекли както сценарий за смяна на Бургас, така и вариант конкурсът да бъде изнесен извън България.

Слуховете тръгнаха от публикации в български медии, според които Великобритания и Испания настоявали за промяна на града домакин или дори на държавата заради рисковете за сигурността. В тези материали се споменаваше и възможност София да замени Бургас.

Eurovisionfun обаче подчертава, че към момента няма потвърдени данни за подобни разговори и че хората, с които изданието е разговаряло в БНТ, не виждат промяна в организационния план.

Официалният избор на Бургас за домакин беше обявен още на 13 август от Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ. 71-вото издание на конкурса е планирано за май 2027 г., а трите големи телевизионни вечери трябва да се проведат на 11, 13 и 15 май в „Арена Бургас“.

Според EBU градът ще посрещне делегации, журналисти, фенове и участници от десетки държави, а паралелната програма ще включва EuroClub, Eurovision Village и редица културни събития.

Допълнителен сигнал, че организацията не е замразена, е и осигуреното финансиране за съпътстващата програма. По данни, публикувани от Eurovisionfun, Министерството на културата е предвидило 1,2 млн. евро за страничните събития около конкурса в Бургас.

Финансирането е за проекти, които трябва да представят българската култура и страната пред международната публика.

Историята със слуховете не е първата подобна около организацията на Евровизия 2027. Още през август Eurovisionfun съобщи, че от БНТ са отрекли твърдения за конфликт с правителството относно избора между София и Бургас.

Малко по-късно EBU официално потвърди морския град за домакин.

Към момента най-сериозните въпросителни около конкурса са свързани не с Бургас, а с участието на отделни държави. Исландия например все още не е взела окончателно решение дали ще се включи през 2027 г., като част от ръководството на обществената телевизия RÚV настоява бойкотът да продължи, ако Израел остане в конкурса.