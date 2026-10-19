Идва голяма драма с Евровизия в Бургас

След атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море тревогата вече се пренася и в туристическия сектор. Туроператори предупреждават за забавяне на ранните записвания за лятото на 2027 година и колебания сред чуждестранните туристи.

Има ли реална опасност военната ескалация да провали следващия туристически сезон, кои пазари са най-чувствителни и как бизнесът се подготвя за ситуацията?

Екип на bTV беше в един от хотелите в Слънчев бряг, който обикновено първи отваря и последен затваря през сезона. Този хотел ще остане отворен и през зимата.

„Притесненията действително са реални, но ние всички сме оптимистично настроени, защото всяко чудо е за три дни. Обаче тези три дни започнаха много да се проточват. Днес отново е понеделник и всички се надяваме да няма отново някой думнат кораб“, коментира Румен Мончев.

„Туризмът е бизнес, който се нуждае от спокойствие, от щастие, от доверие. Няма как, когато постоянно се тръби и се правят проблеми в акваторията на Черно море, да сме добре. Естествено, че няма как. Хората искат да се чувстват добре, искат да са щастливи, не искат проблеми. Когато се замислят къде ще отидат, какво се случва там и защо е така, естествено, че няма да са достатъчно щастливи. Това го наблюдаваме и по резервациите“, отбеляза той.

„Чувства се една спирачка просто. Тези резервации, които получавахме за „Евровизия“, като че ли - не мога да кажа, че напълно спряха, но доста се затормозиха. Получавахме по няколко на ден, а сега от няколко дни не сме получавали нищо. Не сме пипали цени или нещо друго, всичко си вървеше нормално. Но с тази, история, която се развива при нас тук, и ние граничим с тези проблеми, естествено, че няма да е много приятно на хората. Но ние се надяваме това да отмине. Винаги е имало проблеми. Тази година например ние бяхме с ужасни притеснения какво ще се случи. На практика имахме повече туристи, но по-малко печалба“, отбеляза Румен Мончев.

„Надяваме политиците да се поуспокоят малко, да не обявяват война нито на едната, нито на другата държава, за да можем и ние спокойно да поканим туристи. Ние преди се борихме да достигнем 20% от брутния вътрешен продукт. Имахме такава амбиция в бранша. Сега с тези удари, които получихме, сигурно процесът ще се позабави. Но ние продължаваме и да инвестираме, и да се грижим за туристите, да ги правим доволни, да ги правим щастливи“, заяви хотелиерът.

„Към момента няма данни за значително забавяне или за някакъв пряк ефект върху българския туризъм. Ако има такъв ефект към този момент, той по-скоро би бил репутационен. Важно е да отбележим, че България на световната туристическа карта е една от най-сигурните дестинации. И е важно да запазим този образ на туристическата карта. Пикът на ранните записвания обикновено е през декември и януари“, коментира Христина Славова от Регионалната туристическа камара в Бургас.

„Към момента се планират полети и чартърни програми към страната ни от основните генериращи пазари, както и от допълнителните такива. Така че идва ролята на институциите, разбира се, и на бранша реално да се прецени какъв е рискът, да се комуникира този риск и какви мерки са предприети за защита не само на населението, не само на България, но и на туристическата дестинация България. Много са важни комуникационните послания, които ще се отправят, тъй като, разбира се, ситуацията се следи от чуждите медии, както и от партньорите ни в чужбина, свързани с туризма“, отбеляза тя.

„Разбира се, инциденти има. Ние сме в близост до военна конфликтна зона, но трябва ясно да се изпратят посланията от нашите институции и в медиите – в нашите медии, в чуждите медии – как се управлява този проблем, този потенциален риск, за да не се стигне до сериозен репутационен риск за нашата дестинация и за следващия сезон, който, от една страна, е далеч, но се планира отсега“, коментира Славова.