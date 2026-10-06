Още една държава отпадна от българската Евровизия

Чешката обществена телевизия заяви, че няма да участва в конкурса „Евровизия“ догодина заради съкращенията на разходите, наложени от планираната промяна във финансирането ѝ от държавния бюджет.

Правителството на Андрей Бабиш иска да замени таксите за обществените радио и телевизия, плащани от зрителите и слушателите, с пряко държавно финансиране, което ще наложи на Чешката телевизия и общественият медиен оператор „Чешко радио“ да съкратят разходите си, предава БГНЕС.

Критици на промяната, сред които и организацията „Репортери без граници“ (RSF), твърдят, че тя застрашава независимостта на обществените медии. През юни Чешката телевизия и „Чешко радио“ проведоха символична стачка в знак на протест срещу плана, предаде АФП.

„Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина“, написа Чешката телевизия в публикация в X и уточни, че се надява в даден момент да се завърне в „бляскавата надпревара“.

„Знаем, че „Евровизия“ означава много за всички нас. Затова благодарим на всички чешки изпълнители и най-вече на вас, феновете, за всеки вот, всеки коментар, всяка подкрепа и че сте с нас“, добавиха от телевизията.

Решението на Чехия е пореден финансов удар за Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организатор на най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията.

Очаква се Ирландия и Испания да бойкотират „Евровизия 2027“ заради участието на Израел. Ирландският обществен оператор RTÉ посочи като причина „ужасяващата и продължаваща загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там“.

Пет европейски държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия, Словения и Испания – бойкотираха тазгодишното издание на конкурса, поставяйки под въпрос защо на Израел е било позволено да участва на фона на войната в Газа, докато Русия беше отстранена от конкурса малко след нахлуването си в Украйна.

„Евровизия 2027“ ще се проведе на 15 май в българския черноморски град Бургас. За първи път България ще бъде домакин на конкурса, след като певицата Дара спечели тазгодишното издание във Виена с песента „Bangaranga“.