„Евровизия 2027“ отваря голямата сцена за България: Готвят културна програма, която да впечатли света

България се готви да превърне „Евровизия 2027“ в нещо много повече от музикално състезание. Докато Бургас се подготвя да посрещне европейските звезди, Министерството на културата разработва мащабна съпътстваща програма, която трябва да покаже богатството на българското изкуство, традиции и творчески потенциал пред международната публика.

Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев по време на изслушването си в парламентарната Комисия по културата и медиите. Темата беше повдигната от народния представител Александра Вълчева от „Прогресивна България“, която поиска информация за подготовката на културните инициативи около най-голямото европейско телевизионно музикално събитие.

Българската култура излиза под светлините на прожекторите

Плановете предвиждат песенният конкурс да се превърне във възможност за популяризиране на българската култура не само в Европа, но и по целия свят.

Идеята е международното внимание, което ще бъде насочено към страната ни през май 2027 г., да се използва и за представяне на националното ни културно богатство.

Организацията вече е в ход, като подготовката се координира от специален организационен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов.

Министерството на културата поддържа активна комуникация с Община Бургас, кмета Димитър Николов и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който стои зад организацията на международния конкурс.

Сътрудничеството между институциите трябва да осигури необходимата координация за провеждането на съпътстващите културни прояви.

Проектите валят, но не всеки ще получи зелена светлина

Интересът към бъдещата културна програма вече е значителен. По думите на Евтим Милошев в Министерството на културата са постъпили множество проектни предложения за събития, които да се провеждат около „Евровизия 2027“.

Това обаче не означава, че всички ще получат финансиране или място в официалната програма.

Предложенията ще бъдат разгледани от специално създадена комисия, която трябва да прецени кои инициативи отговарят на концепцията на конкурса и могат да допринесат за достойното международно представяне на България.

Сред основните критерии ще бъде доколко даден проект се вписва в общата идея на „Евровизия“ и какъв принос има за популяризирането на българската култура.

Министърът подчерта, че подборът трябва да бъде прозрачен и прецизен, така че подкрепа да получат подходящите предложения.

Специално място в културния календар за 2027 г.

За да бъде осигурена необходимата организация, съпътстващите събития на „Евровизия“ вече са включени като извънредно направление в Националния културен календар за 2027 г.

Това уточни заместник-министърът на културата Марина Василева.

По думите ѝ бюджетната процедура на ведомството за следващата година е почти завършена, като за Националния културен календар е предвиден отделен бюджетен ред.

Така инициативите, свързани с международния музикален конкурс, ще могат да бъдат разглеждани в рамките на специално обособеното направление.

На този етап обаче не е обявено кои конкретни проекти ще бъдат одобрени, нито какъв финансов ресурс ще бъде разпределен за тях.

А какво ще стане с малките фестивали?

Подготовката за „Евровизия 2027“ няма да измести от културния календар малките фестивали и местните инициативи, увери Марина Василева.

Събитията с регионално и местно значение, както и проектите, насочени към съхраняването на живите български традиции, ще се финансират по друга програма.

Така министерството предвижда разграничение между големите инициативи, свързани с международния конкурс, и културните прояви, които поддържат традициите и творческия живот в различните населени места.

Бургас ще посрещне Европа през май

България спечели правото да организира „Евровизия 2027“ след историческата победа на Дара с песента „Bangaranga“ във Виена през 2026 г.

Домакин на 71-вото издание на конкурса ще бъде Бургас, а основните музикални спектакли ще се проведат в зала „Арена Бургас“.

Първият полуфинал е насрочен за 11 май, вторият – за 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май 2027 г.

Очаква се събитието да привлече изпълнители, делегации, журналисти и почитатели на конкурса от множество държави, а телевизионното му излъчване ще достигне до милиони зрители.

Именно този мащаб превръща домакинството във възможност България да покаже много повече от своя музикален талант.

Планираните съпътстващи събития могат да дадат допълнителна международна видимост на българските творци и културни институции.

Предстои обаче да стане ясно кои проекти ще намерят място в програмата и как тя ще бъде организирана.