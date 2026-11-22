Документален филм за големия български актьор Стойчо Мазгалов ще има премиера на 23 ноември в театър „Сълза и смях“, на който той е дългогодишен директор и чиято сцена се превръща в храм на неговия живот. Сега той се завръща там 20 години по-късно. Първата премиера на „Мазгала – мускетар в лабиринта на времето“ се състоя в родния град на артиста – Любимец. Именно от читалище „Братолюбие“ започва творческия му път. Средствата за филма са осигурени чрез лични дарения на любимчани, обединени от уважението и признателността към Стойчо Мазгалов. Двете премиери символично очертават посоката на съдбата му.

По времето на Стойчо Мазгалов „Сълзата“ преживява своите златни години, белязани с висок професионализъм и безкомпромисно отношение към изкуството. В документалната лента участват знакови имена на театралното ни изкуство – Цветана Манева, Марин Янев, Ириней Константинов и Павел Поппандов, както и членове на Театрална студия „Стойчо Мазгалов“ в Любимец. Продуцент и автор на филма е Ники Шуманова. Филмът е рожба на вдъхновение, пробудило се от срещата й със Стойчо Мазгалов преди повече от 20 години. Филмът се превръща не само в разказ за големия артист, но и в лична история за силата на човешкото въздействие, за необяснимия лабиринт на времето, в който едно чувство зрее с години, за да се превърне в творчество. Има ли давност въздействието на големите личности? И какъв е истинският ръст на вдъхновителите – дали се измерва с времето, в което са били сред нас, или с времето, през което продължават да променят другите? Това са въпроси, които филмът поставя и на които историята на Стойчо Мазгалов дава своя отговор. Двадесет години по-късно Стойчо Мазгалов отново е на сцената. Не само като спомен, но и като вдъхновение.