Класическата музика обедини представители на дипломатическите среди и ценители на изкуството в София. Турският посланик у нас Мехмет Саит Уянък и съпругата му Еда Ерсек Уянък бяха домакини на специална музикална вечер с участието на младата турска пианистка Илюн Бюкрев.

„Музиката е прекрасен начин да сближава хората. Тя преминава с лекота през границите, говори ни без думи и ни напомня колко много можем да създаваме и споделяме заедно“, подчерта посланик Уянък. Той изрази радостта си, че София посреща младата изпълнителка, и акцентира върху нейния талант, артистичен път и чувствителността, с която поднася музиката си.

Концертът представи разнообразна програма с произведения на едни от най-значимите композитори в класическата музика.

Публиката имаше възможност да се наслади на Прелюд и фуга №16 в сол минор, BWV 861, от Йохан Себастиан Бах, Соната за пиано №4 в ми бемол мажор от Лудвиг ван Бетовен и Сонатина, оп. 15, от турския композитор Ахмед Аднан Сайгун.

В програмата бяха включени още Соната №2 в сол минор от Роберт Шуман и „Аржентински танци“, оп. 2, от Алберто Хинастера.

За младата пианистка това е второ посещение в София. Преди музикалната вечер тя е имала концерт със Софийския пиано оркестър в зала „Мария“. Бюкрев изрази удоволствието си от възможността отново да бъде в българската столица и да сподели музиката си с местната публика.

Музикалната вечер премина под знака на културния обмен между България и Турция, като даде възможност на софийската публика да се запознае с таланта на младата изпълнителка и с богатството на класическата музикална традиция.

Събитието се проведе с подкрепата на българската компания „Алкомет“, която бе негов спонсор.