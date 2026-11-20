Турция е постигнала инвестиционни споразумения и договорености за над 26 млрд. долара от началото на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия на 9 ноември.

Сред обявените договорености е предварително споразумение с Китай за инвестиции от 15 млрд. долара в проекти за възобновяема енергия. Турция е постигнала и споразумения за финансиране с банки за развитие на стойност 5,1 млрд. долара, както и договорености със Саудитска Арабия и Канада.

Подобни международни форуми традиционно привличат правителства, компании и инвеститори, а страните домакини се стремят да използват този интерес за привличане на капитал, отбелязва Ройтерс. Според наблюдатели инвестициите, голяма част от които са насочени към чиста енергия, могат да подпомогнат изпълнението на собствените климатични цели на Турция. Сред възможните резултати са по-широка електрификация и намаляване на емисиите от изкопаеми горива.

На фона на икономическите договорености обаче шансовете за значим пробив в международните климатични преговори изглеждат ограничени. Делегациите на над 190 държави остават разделени по ключови въпроси, включително за финансирането, от което най-бедните и уязвими страни се нуждаят, за да се справят с последиците от глобалното затопляне.

В последния проект на заключително споразумение е премахнато всякакво споменаване на постепенното намаляване на употребата на изкопаеми горива, посочва агенцията. Това е съществена пречка пред постигането на по-амбициозен общ ангажимент.

Преговорите трябваше да приключат днес, но подобни конференции на ООН често продължават и след официално определения срок, припомня Ройтерс.

COP31 привлече и десетки хиляди представители на бизнеса. В рамките на форума се провежда търговско изложение, на което големи компании и стартиращи предприятия представят продуктите си срещу заплащане. Така турският бизнес получава възможност да установи контакти с потенциални инвеститори и партньори от различни държави.