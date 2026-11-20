Пазарът на недвижими имоти в България вече демонстрира отчетливи признаци на охлаждане, като сривът в обема на сделките се задълбочава с всяко изминало тримесечие. Цените също тръгват надолу, макар и с доста по-бавно темпо. Истинската буря обаче тепърва предстои - евентуално поскъпване на ипотечните кредити в комбинация с икономическа рецесия и ръст на безработицата би могло да доведе до тежък колапс. Тази прогноза очерта икономистът проф. Красимир Петров в ефира на предаването "Биз(Д)нес" по Euronews Bulgaria.

Той категорично отхвърли масово налаганата теза, че жилищата продължават да поскъпват, и предупреди, че секторът навлиза в началния етап на класическо спукване на имотен балон.

"Имаме огромен спад в сделките при нажежена, бумтяща икономика и при изключително ниски, рекордни лихви. Представете си какво ще се случи на пазара, когато дойде една рецесия", коментира експертът.

По данни от Имотния регистър, цитирани от проф. Петров, свиването на продажбите не просто е факт, а набира скорост. През първото тримесечие на 2026 г. понижението е било 15% на годишна база, през второто достига 18%, а през третото се ускорява до 22%. Общият спад за първите девет месеца на годината възлиза на 19%.

"Спадът продължава да се ускорява, и то сериозно. Вече е 22% за последното трето тримесечие по официални данни от Имотния регистър", акцентира професорът.

Още по-тревожно е сравнението с предпандемичните нива. Според изчисленията му броят на покупко-продажбите през тази година е с 18% под нивата от 2019 г. "Тоест като брой сделки ние сме се върнали седем години назад, а градове като Варна са се върнали 11 години назад", отбеляза Петров.

"Не е вярно, че цените на имотите продължават да растат"

Икономистът разкритикува остро брокерите на недвижими имоти за начина, по който интерпретират ценовите движения. Според него съпоставката със същия период на миналата година създава изкривена картина за реалността в момента.

"Аз тази хипотеза я чета единствено и само от брокери, които се опитват да манипулират хората. Не е вярно, че цените на имотите растат нагоре", заяви безкомпромисно проф. Петров.

Той разясни как статистиката на годишна база може да отчита ръст, докато в действителност пазарът вече поевтинява. Ако в края на предходната година имотите са поскъпнали с 10%, а през следващите три тримесечия са губили по 2% от стойността си, годишното сравнение все още ще изглежда положително, въпреки ясния низходящ тренд през текущата година.

"Спрямо преди една година цените са нагоре. Но от януари насам цените не са нагоре и това е изключително важно да се разбира", подчерта икономистът. По негови оценки от началото на 2026 г. жилищата реално са поевтинели с около 5-6%.

Позовавайки се на неофициални данни от бранша, Петров посочи, че при почти половината от сключените сделки продавачите правят отстъпки от офертните цени. "Половината от продавачите държат, стискат цената, не свалят, но другата половина свалят я с 5, я с 10, я с 15%. Вече се намират дори и 20% отстъпки", разкри той.

Професорът не смята, че настоящото забавяне е просто временна пауза. По думите му динамиката у нас повтаря добре познат сценарий от имотни кризи по света. "Това е нормалното, естествено състояние на спукване на всеки един жилищен балон. И в Щатите, и в Китай първите две години обемите падат много и едва след това започват да се забелязват осезаеми спадове в цените", обясни той. Според него през втората година поевтиняването ще се ускори, а през третата традиционно следва нов, още по-осезаем спад.

Строителите може да бъдат принудени да режат цените с 30-40%

Най-силно застрашен от трусове според икономиста е пазарът на ново строителство, тъй като голяма част от предприемачите разчитат на банково финансиране, което трябва да бъде изплатено при финализиране на проектите. Ако завършените жилища не намерят купувачи навреме, инвеститорите ще се озоват под силен финансов натиск да разпродават на загуба.

"Много от строителите, огромен процент от строителите, строят с кредит. Те имат краткосрочен кредит до завършване на строежа. И след това строителят е принуден, на зор е да сваля цената", поясни професорът.

Наблюденията му сочат, че през последните шест месеца покупките на нови апартаменти от крайни клиенти са се свили драстично. Променя се и психологията на купувачите - те все по-рядко рискуват със сделки "на зелено" и предпочитат да изчакат сградата да получи Акт 16, но дори тогава остават предпазливи.

"Засега още нямаме индикация за закъсване на обикновените хора, които са купили преди една, две, три или четири години. Но в недалечно време ще имаме ясна индикация за закъсващи строители, които ще свалят 10, 20, 30, ако се наложи дори и 40%", прогнозира Петров. По негови данни при старите жилища спадът в сделките вече достига 60-65%, докато при готовото ново строителство свиването е по-умерено.

Рискът от скок на лихвите

Основната заплаха за стабилността на сектора остава евентуалното поскъпване на ипотечните кредити. Проф. Петров акцентира върху огромната пропаст между лихвените нива у нас и в останалата част от Европа - докато в България средната ипотечна лихва се задържа около 2,45%, в редица европейски държави тя е 5-6% и нагоре.

"Нашите български лихви вече девет месеца не се изравняват с европейските. Въпрос на икономическо чудо е, че все още не се изравняват", коментира той, предупреждавайки, че тази аномалия няма да трае вечно. "Това не означава, че цял живот или вечно, идните 5, 10 или 15 години, ще стоим с 4% под европейските лихви. Рано или късно ще започнем лекичко да догонваме европейските лихви и това ще вещае крах, истински икономически крах."

Икономистът напомни, че настоящият отлив на купувачи се развива в почти идеална макроикономическа среда - при ниска безработица, висока заетост и евтин кредитен ресурс. Ако тези фактори се обърнат едновременно, ударът върху пазара ще бъде тежък.

"Представете си какво ще се случи на пазара, когато дойде една рецесия, увеличи се безработицата от 4% на 8 или 10% и едновременно с това лихвите се качат на 5, 6 или 7%, а вноските скочат с 20, 30 или 40%. Тогава вече ще е пълно мазало", предупреди проф. Красимир Петров, заключавайки, че настоящото отстъпление в цените и обемите е само увод към продължителна корекция на жилищния пазар у нас.