Ритейл парковете в България вече практически се изравняват с моловете по обща площ, а строителството на нови търговски обекти продължава с ускорени темпове. Само през третото тримесечие на 2026 г. новозавършените площи са се удвоили до 33 600 кв. м спрямо 16 700 кв. м през предходните три месеца.

От началото на годината са завършени близо 100 000 кв. м, което представлява увеличение с 25% спрямо същия период на 2025 г. Това показват данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton, представен на 20 ноември.

Ритейл парковете настигнаха моловете

Към края на септември общият обем на търговските площи в страната достига 1,61 млн. кв. м. От тях приблизително 811 000 кв. м са разположени в 26 мола, докато 78-те ритейл парка вече разполагат с близо 800 000 кв. м.

Наситеността на българския пазар се повишава до 251 кв. м търговски площи на 1000 души население. Страната обаче остава под средното равнище от 333 кв. м за шестте държави от Централна и Източна Европа, включени в сравнението.

Нови паркове в София, Габрово и още три града

През третото тримесечие са завършени два ритейл парка, а други три са отворили частично. Сред най-значимите нови обекти е Estrea Park Hadji Dimitar в София, който добавя около 13 000 кв. м търговски площи.

Това е първият функциониращ проект от партньорството между българския инвеститор Park Lane и европейския инвестиционен фонд Mitiska REIM. Завършен е и Gabrovo Retail Park с близо 4000 кв. м, докато Holiday Park Vitosha в София, Retail Park Балчик и Retail Park Свищов са отворили част от търговските си площи.

Още 13 ритейл парка се строят

В момента продължава изграждането на 13 ритейл парка в 11 български града с обща площ от 149 000 кв. м. През последното тримесечие е започнало строителството на три нови проекта - Retail Park Нова Загора, XoPark Стара Загора и XoPark Гоце Делчев.

Още 110 000 кв. м търговски площи се намират в различни етапи на планиране. Те включват седем ритейл парка и един мол.

"Ритейл парковете продължават да бъдат основният двигател на новото предлагане, като развитието им постепенно променя структурата на пазара. Вече говорим за изравняване на двата основни търговски формата по площ, а значителният обем проекти в строеж показва, че тенденция ще продължи. Същевременно ограничените свободни площи и активността на търговските вериги създават благоприятни условия за развитието на нови проекти", коментира Станимира Пашова, изпълнителен директор на Cushman & Wakefield | Forton.

70 нови магазина само за три месеца

Между юли и септември в страната са открити 70 магазина с обща площ от 36 700 кв. м. От тях 39 обекта с приблизително 30 000 кв. м са разположени в ритейл паркове, а останалите 31 магазина - в моловете.

За първите девет месеца на годината новооткритите магазини достигат 219 с обща площ от 103 763 кв. м. За сравнение, през същия период на 2025 г. са били открити 216 магазина със 104 430 кв. м.

Най-голям дял от новооткритите площи заемат магазините за строителни материали и стоки за дома и ремонта - 27%. Следват модните магазини с 16%, обектите със смесено предназначение с 13%, електрониката и електроуредите със 7% и категорията "здраве и красота" също със 7%.

Модните марки водят по брой обекти

По брой новооткрити магазини модният сектор запазва първото място с 12 обекта. Следват категориите "здраве и красота" и заведенията за хранене с по девет нови локации, смесените магазини със седем и бижутерията и аксесоарите с шест.

Сред най-значимите нови обекти са Praktiker в Holiday Park Vitosha, Lidl в Estrea Park Hadji Dimitar, HalfPrice в Plovdiv Plaza, Technomarket в Retail Park Свищов и JYSK в Retail Park Балчик.

През третото тримесечие испанската марка за детско облекло Mayoral откри първия си физически магазин в България, разположен в Mall Plovdiv. Компанията присъства на българския пазар от 2017 г., но досега продажбите й бяха насочени основно към онлайн търговията и партньорски магазини.

Моловете в Пловдив са почти изцяло заети

Свободните площи в моловете продължават да намаляват. В София делът им спада до 3,4%, което е понижение с 0,2 процентни пункта спрямо предходното тримесечие.

Още по-голяма е промяната в Пловдив, където незаетите площи намаляват от 2,7% до едва 0,4%. Това означава, че свободните помещения в местните молове са с обща площ под 400 кв. м.

Подобна тенденция се наблюдава и в Бургас, Варна и по-малките областни градове. При ритейл парковете свободните площи се увеличават незначително от 1,9% до 2,1%, или около 16 700 кв. м.

Наемите в София продължават да поскъпват

Ограниченото предлагане на свободни магазини подкрепя покачването на наемите. В столичните молове водещите наемни нива вече достигат 49 евро на кв. м месечно спрямо 48,50 евро през предходното тримесечие.

Повишение се отчита и в Пловдив, Бургас и Варна. В ритейл парковете наемите остават стабилни на равнище от 13 евро на кв. м месечно.

На централната търговска улица в София свободните площи намаляват до под 500 кв. м, или едва 1,2% от общия обем.

Булевард "Витоша" изпреварва Европа

Наемите на булевард "Витоша" в София достигат 63 евро на кв. м месечно, което представлява ръст от около 4% на годишна база. Столицата се изкачва с една позиция до 40-о място в световната класация Main Streets Across the World 2026 на Cushman & Wakefield.

Поскъпването на наемите на най-известната столична търговска улица изпреварва средния ръст от 2,9% за 57-те европейски търговски улици в проучването. За всички 147 локации по света средното увеличение е 3%.

Инвестициите достигнаха 155 милиона евро

Инвестиционната активност при търговските имоти също бележи сериозен ръст. По предварителни данни вложенията за първите девет месеца на 2026 г. достигат 155 млн. евро, докато за цялата 2025 г. са били 92 млн. евро.

Основен принос има придобиването на Galleria Burgas от южноафриканския инвестиционен фонд Hyprop Investment. Сделката беше обявена през второто тримесечие и приключи в началото на третото.

Дори без тази голяма транзакция инвестициите в търговски имоти са със 175% повече спрямо същия период на миналата година.

Доходността при първокласните молове се понижава от 7,5% до 7,25%, докато при ритейл парковете остава стабилна на равнище от 7,25%, показват данните на Cushman & Wakefield | Forton.