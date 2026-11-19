България е най-уязвимата държава в еврозоната при евентуално повишаване на лихвите по кредитите. Причината е, че 99,5% от новите заеми у нас са с плаваща лихва, докато средният дял за еврозоната е около 15%. Това показва анализ на Oxford Economics, коментиран от икономисти пред бТВ. Експертите очакват промени в лихвените равнища, които могат да се отразят върху семейните бюджети, жилищния пазар и цялата икономика.

Кога ще поскъпнат ипотечните кредити

"Големият въпрос е кога ще тръгнат за ипотечните кредити - там е заровен по-големият проблем. Ипотечното кредитиране е това, което изключително много се повиши", заяви Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика.

Той обърна внимание, че България се отличава от останалите страни в еврозоната с продължителния период на ниски лихви. Особено при жилищните заеми равнищата остават изключително благоприятни в сравнение с други държави от Централна и Източна Европа.

"Факт е, че у нас са по-различни процесите, отколкото в други страни в еврозоната. С доста продължителен период на ниски лихви. Лихвите върху ипотечните кредити стоят на едни нива, които в Централна и Източна Европа трудно могат да бъдат видени", обясни Ганев.

Според него традиционно българският кредитен пазар е ориентиран към плаващите лихви, което увеличава чувствителността на домакинствата към промени в банковите условия. Икономистът обаче не очаква рязко поскъпване.

"В България традицията е почти винаги да е на плаваща лихва. Пазарът е такъв, по-уязвими сме, но ако има покачване на лихвите, очаквам то да е плавно", посочи той.

Промяната ще засегне и пазара на имоти

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Александър Нуцов също прогнозира скорошни промени в лихвените равнища. Според него отражението им няма да бъде ограничено само до хората, които изплащат кредити, а ще засегне и други важни сектори на икономиката.

"Лихвите вероятно ще се променят съвсем скоро и с това ще има и доста икономически ефекти - и върху потреблението, и върху кредитирането, и върху пазара за недвижими имоти, което ще рефлектира върху цялата фискална ситуация в страната", коментира Нуцов.

Данните на Oxford Economics показват съществената разлика между България и останалата част от еврозоната. Докато у нас почти всички нови кредити са с плаващи лихви, в еврозоната като цяло преобладават заемите с фиксирана лихва. Това означава, че при промяна на лихвените условия българските кредитополучатели могат да усетят отражението върху вноските си в зависимост от условията по договорите.

Кога хората спират да плащат заемите си

Петър Ганев обърна внимание и на факторите, които действително създават проблеми при обслужването на ипотечните кредити. Според него най-сериозният риск за домакинствата не е непременно самото повишение на лихвите, а загубата на доходи.

"Ако хората работят, апартаментите обикновено могат да ги изплащат. Ако някой се е набълбукал обаче с 500 апартамента и изведнъж лихвата го събори, това си е негов проблем. Такъв тип спекулативни предприемачески решения дори от време на време трябва да завършват по този начин", заяви икономистът.

По думите му в България проблемите с връщането на кредитите обикновено възникват, когато хората останат без работа. Затова състоянието на пазара на труда е от съществено значение за способността на домакинствата да продължат да изплащат жилищата си.