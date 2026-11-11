Пълна промяна с имотите. Най-голямата реформа

Най-голямата реформа с имотите от десетилетие насам вече започна. Кабинетът "Радев" изпълнява ангажимента си за осъвременяване на данъчните оценки на имотите, които не са пипани повече от 10 години в и момента има огромна разлика между данъчната и пазарната цена.

Депутатите вдигат данъчните оценки на имотите. Това става с разглеждането на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Именно с него се предлага поетапна актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Предложението обхваща тригодишен период, като за 2027 г. корекцията е в размер на 30% увеличение, последвана от 35% през 2028 г. и от 35% през 2029 г. увеличение спрямо съответната действаща до края на 2026 г. стойност.

Определената данъчната оценка, изготвена по новия ред, няма да се прилага за целите на определяне на таксата за битови отпадъци. Предвижда се и удължаване на срока за връчване на съобщенията за определяне на данъка върху недвижимите имоти, както и срокът за ползване на отстъпката за предплатилите за цялата 2027 година.

Ефектът от мярката върху общинските бюджети е в размер на 73,4 млн. евро за 2027 г., 172,1 млн. евро за 2028 г. и 270,8 млн. евро за 2029 г.

Във връзка с получено становище от страна на Европейската комисия се предлага премахване на невлезлите в сила текстове, свързани с проекта за въвеждане на режим за облагане на определени юридически лица с патентен данък. В становището на Европейската комисия въвеждането на облагане с такъв вид данък на доходите от дейност, като заведения за хранене и развлечения на юридически лица, е определено като държавна помощ.

Със законопроекта се предлага също и актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции, предвидени в закона, част от които не са актуализирани от 2007 г., а някои са и отпреди тази година и са загубили превантивния си и възпиращия ефект. Очаква се мярката да окаже положително въздействие върху общинските бюджети, като размерът на бюджетния ефект ще зависи от броя на наложените санкции.