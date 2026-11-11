По 8000 евро помощ за семействата на загиналите в ада на "Тракия"

Семействата на загиналите при трагичния инцидент на автомагистрала "Тракия" ще бъдат подкрепени с еднократна помощ от 8000 евро. Решението на правителството обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. Средствата за изплащането им ще бъдат предоставени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

"Целта е с тези средства да им помогнем да покрият първоначалните потребности във връзка с тежката ситуация. Те ще бъдат предоставени чрез дирекциите "Социално подпомагане" в рамките на няколко дни, след като получим информацията за семействата, необходима за изплащането им", обясни министър Ефремова.

Тя обърна внимание и на другите възможности за подкрепа от МТСП. "Семействата на пострадалите биха могли да се обърнат към всички дирекции "Социално подпомагане" по своето местожителство, за да получат консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ за инцидентно възникнали потребности", припомни Наталия Ефремова. Размерът ѝ е до трикратния размер на линията на бедност, т.е. до 1171.89 евро.

Пострадалите, техните семейства и всички хора – участници или свидетели на тежката катастрофа, които се нуждаят от психологическа подкрепа, могат да получат безплатна такава през социалните услуги към общините. Към ползването им могат да бъдат насочени от дирекциите "Социално подпомагане".

"Това са трите вида подкрепа, които могат да бъдат осигурени по линия на Министерството на труда и социалната политика", обясни министър Ефремова.

Тя изказа своите съболезнования на семействата на трагично загиналите в катастрофата и изрази надежда за бързо възстановяване на пострадалите. "Благодаря на всички, които бяха на място – случайни свидетели, доброволци, полицаи, медицински специалисти и лекари, които се погрижиха и продължават да се грижат за пострадалите", каза още Ефремова.