Жестока катастрофа с Дафовска! Полицаите гледали втрещени смачкания автомобил
Катастрофата е била ужасяваща, цяло чудо е как е изпълзяла от колата
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Катастрофата е била ужасяваща, цяло чудо е как е изпълзяла от колата
Линейки и пожарни се промъкват измежду колите
Пазарджик. Мъж на 52 години от София е загинал при катастрофа на пътя между Пазарджик и село Дебращица, обяви говорителят на ОД на МВР Мирослав Стояно...
Пловдив. Единият от двамата ранени при снощната катастрофа на АМ „Тракия" е починал. Това съобщи Дарик, позовавайки се на информация от УМБАЛ „Свети...
Рейсът-ковчег станал неуправляем