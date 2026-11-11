Три верижни катастрофи парализираха „Хемус“, затвориха магистралата

Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ в участъка между Шумен и Каспичан. Заради поредицата от произшествия временно са затворени и двете платна – в посока Варна и към Шумен. Няма информация за тежко пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточниха, че ограничението е при 354-ия километър. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през първокласния път I-2 Шумен – пътен възел „Каспичан“, включително през района на село Невша.

Една от катастрофите е станала при 347-ия километър, в участък с временна организация на движението. Лек автомобил навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се блъснал в пътен ограничител. Следващата кола също намалила, но била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали.

Второто произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. След като тежкотоварен автомобил спрял, движещата се зад него лека кола намалила скоростта, но била ударена отзад от друг камион. Един от шофьорите на тежкотоварните автомобили е транспортиран до болница за медицински преглед.

В същия район е станала и третата катастрофа, като засега няма информация за причините и обстоятелствата около нея.

На място са екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. От МВР призовават водачите да шофират внимателно, да спазват указанията на полицейските служители и въведената временна организация на трафика.