Ден след ада на "Тракия"! Скандал с Динко от Ямбол, събирал пари за паркинг

Нов скандал избухна след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а 51 души бяха ранени. Докато България е в национален траур, се появиха сигнали, че от собственици на катастрофирали автомобили се искат пари, за да получат обратно превозните си средства. Колите са били извозени безплатно от екипи на Браншовия съюз „Пътна помощ“ до паркинг в Ямбол, посочен от полицията. Според председателя на съюза Димитър Михайлов става въпрос за базата на известния като Динко от Ямбол Динко Вълев.

За случая става ясно от официално писмо на браншовата организация до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, предаде Флагман.бг. Документът е подписан с електронен подпис от Димитър Михайлов на 11 ноември. В него се настоява за спешна среща с министъра, проверка на сигналите и изясняване на правното основание за евентуално исканите плащания.

В писмото Михайлов посочва, че екипите на съюза са пристигнали на магистралата със собствена техника и за своя сметка. Те са участвали в изваждането и извозването на катастрофиралите автомобили, за да помогнат на пострадалите и да съдействат за възстановяването на движението. Работата е извършена безвъзмездно, като организацията подчертава, че не е събирала такси за оказаната помощ.

Според документа местните власти са разпоредили автомобилите да бъдат транспортирани до паркинг на мъж, посочен като Господинов и известен с прозвището Динко. Екипите на пътната помощ изпълнили указанията, без сами да избират къде да оставят превозните средства.

Димитър Михайлов уточнява, че разпореждането е дошло от Областната дирекция на МВР в Ямбол. По думите му причината да бъде избран този терен е липсата на друг достатъчно голям охраняем паркинг, на който да бъдат събрани многобройните катастрофирали леки и товарни автомобили. Той твърди, че всички участващи в операцията екипи са действали по указания на полицията.

На място са работили над 100 специализирани автомобила на Браншовия съюз „Пътна помощ“. Мащабът на операцията е бил такъв, че според Михайлов нито една отделна фирма не би успяла сама да извози всички засегнати превозни средства. Участниците са разчистили магистралата с общи усилия и са поели собствените си разходи за техника, гориво и труд.

Проблемът възникнал на следващия ден, когато част от собствениците започнали да организират прибирането на автомобилите си. Според сигнали, достигнали до съюза, от тях били поискани парични суми за освобождаването на превозните средства от паркинга. Това е информация, подадена от потърпевши към браншовата организация, а не установено до момента нарушение.

Михайлов потвърждава, че с него са се свързали собственици на товарни и лекотоварни автомобили. Те му съобщили, че при изпращането на пътна помощ, за да приберат превозните средства, им били поискани пари. Председателят уточнява, че никой не е поискал суми лично от него или от неговите екипи. Той допуска, че парите са предназначени за стопанисващия паркинга, но това все още не е доказано.

В писмото до вътрешния министър организацията настоява компетентните органи незабавно да проверят информацията и да установят на какво основание се събират евентуалните такси. Не са посочени конкретни суми, документи за плащане или имена на собственици, от които са били поискани пари. Именно тези обстоятелства следва да бъдат изяснени от МВР.

Димитър Михайлов разказва и за напрежение по време на самото разчистване на магистралата. По негови думи Динко се опитал да възпрепятства екипите на браншовата организация, като заявил пред полицията, че може да се справи сам и няма нужда от допълнителна помощ. Михайлов оспорва тази възможност заради броя и състоянието на автомобилите след сблъсъците.

В писмото се твърди, че действията на стопанисващия паркинга са създали затруднения по време на спасителната операция. Организацията настоява тези обстоятелства също да бъдат проверени. Засега няма публично оповестено становище на МВР по конкретните твърдения.