Голямата чистка в приходната администрация. Режат 154 щата

Мащабна реорганизация в приходната администрация предприе правителството. Министерският съвет одобри промени в устройствената структура на Агенция „Митници“, с които се съкращават 35 щатни бройки. Още 119 позиции ще бъдат премахнати в Националната агенция за приходите (НАП).

Оптимизацията в митниците ще стане чрез съкращаване на свободни и трайно незаети длъжности, както и чрез преструктуриране на административни звена. Според кабинета промените няма да попречат на изпълнението на основните функции на агенцията.

Две дирекции в Централното митническо управление – „Административно обслужване и комуникации“ и „Последващ контрол“, ще бъдат закрити. Дейностите им ще се прехвърлят към други звена. Предвижда се и преструктуриране на митнически учреждения, както и централизиране на функциите за борба с незаконния трафик на наркотици и прекурсори.

Сред новите акценти е създаването на представителство на българската митническа администрация в Европол. Очаква се това да засили оперативното сътрудничество и обмена на информация с партньорските служби в ЕС и извън него.

Промените засягат и НАП, където ще бъдат съкратени 119 щатни бройки. Целта е административният ресурс да бъде приведен в по-добро съответствие с реално изпълняваните функции.

От Министерския съвет очакват преструктурирането да подобри събираемостта на приходите, вътрешния контрол и проверките на икономическите оператори и данъчно задължените лица. В работата на администрацията трябва да се засилят принципите на прозрачност, справедливост и отговорност.

Новата структура е съобразена и с предизвикателствата пред митническата система – бързия ръст на онлайн търговията, предстоящата мащабна законодателна реформа в ЕС, увеличаващия се обем на международната търговия и засиления транзитен трафик през България след присъединяването на страната към Шенген.