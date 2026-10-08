Купувачите се отдръпват от имотите. Сделките надолу с 22%

Сериозен обрат се очертава на пазара на недвижими имоти. Сделките през третото тримесечие са намалели с 22% спрямо същия период на миналата година, а в Несебър сривът достига 37%. В същото време цените продължават да растат с около 15%, което създава необичайна картина - по-малко купувачи, но все по-скъпи жилища. Данните коментира имотният експерт Мартин Сребров пред Нова телевизия.

Сделките падат, цените продължават нагоре

По думите на Сребров спадът при инвестиционните покупки е дори по-сериозен от общите 22%. Това показва, че част от хората, които досега купуваха жилища с цел отдаване под наем или последваща продажба, започват да се отдръпват.

В същото време покупките на имоти за собствено ползване продължават да растат. Така пазарът постепенно се измества от инвестиционното търсене към хората, които реално търсят дом.

Въпреки намаляването на сделките цените засега не показват признаци на спад. Според информацията, цитирана от Сребров, те са се повишили с около 15%.

230 000 празни жилища само в София

Един от най-фрапиращите показатели е броят на необитаемите жилища. По думите на експерта само в София те са около 230 000. Общо в София, Пловдив, Варна и Бургас празните жилища достигат приблизително 500 000.

Сребров смята, че ако по-голяма част от този огромен жилищен фонд излезе на пазара за продажба или отдаване под наем, натискът върху цените може значително да отслабне.

Той застъпи и идеята за данък върху необитаемите имоти, който да стимулира собствениците да ги пуснат на пазара.

Предлагането не успява да догони търсенето

На пръв поглед големият брой празни жилища би трябвало да означава изобилие от имоти, но според Сребров реалното предлагане продължава да изостава от търсенето.

Именно това е една от основните причини цените да остават високи въпреки намаляването на броя на сделките.

Допълнителен фактор е строителството. Според данните, посочени от експерта, през 2023 г. в София са били издадени около 21 000 разрешителни за строеж, а през 2025 г. броят им е паднал до около 12 000.

Така при силно търсене разрешителните са намалели с приблизително 40%, което допълнително ограничава бъдещото предлагане.

Кредитите продължават да поддържат цените

Сребров не очаква сериозно поевтиняване, докато безработицата остава ниска и банковото кредитиране е широко достъпно.

Лесният достъп до ипотечни кредити продължава да дава възможност на голям брой хора да участват на пазара, което поддържа търсенето дори при високите цени.

Според експерта по-съществен спад би могъл да настъпи, ако едновременно се увеличи предлагането и голяма част от необитаемите имоти бъдат пуснати за продажба или под наем.

Несебър с най-сериозен спад

Особено силно е отстъплението в Несебър, където сделките са намалели с 37% на годишна база.

Това показва, че охлаждането на пазара не е еднакво навсякъде и засяга най-силно райони с голям дял на инвестиционни и ваканционни покупки.

Засега обаче големият парадокс остава - броят на сделките намалява рязко, а цените продължават да вървят нагоре. Именно дали тази тенденция ще се запази и през следващите месеци ще покаже дали пазарът просто сменя структурата си, или започва по-дълбоко охлаждане.