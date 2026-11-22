Шофьорите, които пътуват до Гърция с автомобил, трябва да внимават не само за скоростта, но и за това как използват лентите на магистралите. Новият гръцки Закон за движение по пътищата предвижда сериозни санкции за водачите, които не спазват правилата за движение вдясно и използват неправомерно лявата лента.

Глобите могат да достигнат 350 евро, а нарушителите рискуват и да останат без шофьорска книжка за определен период. Има обаче важно уточнение: санкцията от 350 евро не се отнася автоматично за всеки водач, който кара в лявата лента. За леките автомобили и мотоциклетите основната глоба е 150 евро, придружена с отнемане на книжката за 20 дни.

Новият гръцки правилник, приет през 2025 г., въвежда по-строги правила за дисциплината по пътищата. Особено внимание е отделено на магистралите и скоростните пътища, където неправилното използване на лентите може да създаде сериозна опасност при висока скорост.

Лявата лента е за изпреварване, не за постоянно каране

Съгласно член 33 от гръцкия Закон за движение по пътищата крайната лява лента на магистралите и скоростните пътища е предназначена за изпреварване. След приключване на маневрата водачът трябва да се върне в дясната лента, когато условията позволяват това.

Правилото важи за леките автомобили и мотоциклетите. Продължителното движение вляво без необходимост се счита за нарушение.

Същото задължение е заложено и в общите правила за движение - шофьорите трябва да се придържат възможно най-близо до дясната страна на пътя, когато обстановката позволява.

Важно е да се знае, че това не означава, че водачът трябва да се прибира вдясно на всяка цена. При интензивен трафик, опасност или невъзможност за безопасно престрояване маневрата не бива да се предприема.

Колко плащат шофьорите на леки автомобили?

За водачите на леки автомобили и мотоциклети, които неправомерно използват лявата лента или не се връщат вдясно след изпреварване, са предвидени глоба от 150 евро и отнемане на шофьорската книжка за 20 дни.

Санкцията важи и когато шофьорът приключи изпреварването, но продължи да се движи в лявата лента без основателна причина.

За камионите глобата достига 350 евро

Още по-строги са правилата за тежкотоварните автомобили и автобусите.

На магистрали и скоростни пътища с най-малко три ленти във всяка посока камионите с допустима максимална маса над 3,5 тона, автобусите и съставите от превозни средства с дължина над 7 метра могат да използват само двете най-десни ленти.

Нарушението се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни.

Отделно от това камионите и автобусите са длъжни да се движат в дясната лента на пътища с поне две ленти във всяка посока, когато няма специално обособена лента за тях и при спазване на правилата за изпреварване. За това нарушение също е предвидена глоба от 350 евро, като при определени обстоятелства отнемането на книжката може да достигне общо 70 дни.

Какво трябва да знаят българските шофьори?

Гърция е една от най-предпочитаните дестинации за българите, особено през летните месеци. Хиляди наши сънародници преминават по гръцките магистрали на път към Солун, Халкидики, Кавала, Тасос и Атина.

Затова новите правила са особено важни за българските туристи. Навикът да се кара продължително в лявата лента, дори когато дясната е свободна, може да излезе скъпо.

Посланието на гръцките власти е ясно: лявата лента не е предназначена за постоянно движение с висока скорост, а за изпреварване. След приключването му водачът трябва да се върне вдясно.

Целта на по-строгите санкции е да се подобри безопасността по магистралите и да се ограничи опасното поведение, което затруднява останалите участници в движението.