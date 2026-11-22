Проф. Станимир Карапетков проговори след акцията на ГДБОП в дома му в Сливен и направи сериозно разкритие за причините, поради които според него е попаднал в полезрението на разследващите. Председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти в България заяви, че срещу него се подготвя мащабна акция, чиято цел е да го отстрани от разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Изявлението му идва след претърсване на жилището му и временно задържане от антимафиотите.

Искат да ме отстранят от разследването

"Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ "Тракия". Само това мога да ви кажа", заяви професорът пред БНТ.

Той отказа да разкрие повече подробности за твърденията си, като обясни, че защитниците му са го посъветвали да не коментира случая. "Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно", допълни Карапетков.

Става дума за разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души, а десетки пострадаха. Инцидентът отне човешки животи и постави въпроса за причините за трагедията и отговорността на участниците в нея. Автотехническите експертизи са сред основните доказателства, чрез които разследващите трябва да възстановят последователността на събитията.

Какво откри ГДБОП в дома на професора

Акцията срещу Карапетков е проведена в петък вечерта около 20 часа. По разпореждане на наблюдаващия прокурор служители на ГДБОП са претърсили жилището му в Сливен и са иззели веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на претърсването професорът е бил временно задържан, за да не възпрепятства процесуално-следствените действия. След приключването им е освободен. На място е пристигнал и адвокатът му Димитър Марковски.

Според източници на БНТ повод за операцията е сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега при изготвянето на експертни заключения. Прокуратурата не е съобщила официално дали на професора е повдигнато обвинение и в какво процесуално качество участва в разследването.

Бащата на Сияна с нови обвинения

Името на Станимир Карапетков вече предизвика остри спорове покрай делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа край Телиш. Професорът беше сред вещите лица по делото, но бащата на момичето Николай Попов публично оспори заключенията му. Впоследствие съдът уважи искането за отвод на Карапетков.

След акцията на ГДБОП Попов също коментира случая пред БНТ. Той заяви, че разследването е свързано с предполагаем натиск върху друго вещо лице, назначено от съда да изготви нова експертиза по делото за смъртта на дъщеря му.

"Целта е била да се потвърдят заключенията на Станимир Карапетков и по този начин той да не носи наказателна отговорност, както и да не бъде постановена присъда, каквато може би иска защитата на обвиняемия и каквато може би смята Станимир Карапетков трябва да получи обвиняемият Георги Александров", заяви Николай Попов.