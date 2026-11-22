Неочакван развой около две от най-тежките убийства в Пловдив през последните месеци. 14-годишният ученик, обвинен, че е убил майка си с 18 прободни рани, е бил настанен в една килия с двама от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Вместо обаче съвместното им пребиваване да премине спокойно, двамата арестанти се оплакали от психически тормоз и поискали да бъдат преместени. Причината били многократните разкази на осмокласника за убийството на собствената му майка, съобщава TrafficNews.

Разказвал за убийството, съкилийниците му не издържали

Според информация на пловдивската медия 14-годишният обвиняем многократно описвал пред другите двама задържани подробности около смъртта на майка си. Той дори признавал пред тях, че лично е извършил престъплението.

Поведението му предизвикало сериозно напрежение в килията. Двамата непълнолетни, които също са обвиняеми по дело за убийство, подали оплаквания за психически тормоз. Впоследствие били преместени в друго помещение, съобщава и "24 часа".

Междувременно разследването срещу осмокласника продължава. Назначени са нови експертизи, разпитват се свидетели, а момчето остава с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

18 прободни рани и кървав пентаграм

Трагедията, която потресе Пловдив, беше разкрита на 9 октомври 2026 г. в апартамент в квартал "Кършияка". Там разследващите откриха тялото на 45-годишна жена, майка на задържания ученик. По данни, оповестени в съда, жертвата е получила 18 прободни рани в различни части на тялото.

При огледа полицаите намерили нож с 18-сантиметрово острие, както и пентаграм, нарисуван с кръв върху стената. Установено било още, че след престъплението момчето е изпратило на свои съученици снимки и запис, свързани с убийството. По-късно самото то подало сигнал на телефон 112.

Само два месеца преди трагедията ученикът се преместил с майка си от Стара Загора в Пловдив, за да продължи образованието си в престижно училище. Преди това бил известен като отличен ученик.

Нови обвинения и по делото за Георги Кузев

Случаят има и друга тежка криминална връзка. Двамата преместени съкилийници са сред осемте непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Мъжът беше пребит жестоко, а впоследствие почина от нараняванията си.

На 17 ноември стана ясно, че прокуратурата е повдигнала допълнителни обвинения на трима от задържаните по това дело. Две от тях са за грабеж, а третото - за унищожаване на документ за самоличност. Според разследването след нападението младежите отнели 30 евро от пострадалия, с които купили водка и дюнери.

Апелативният съд в Пловдив отказа да освободи трима от обвиняемите и потвърди задържането им под стража.

В същото време 14-годишният обвиняем за убийството на майка си вече е преминал съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза. Заключенията на специалистите все още се очакват, а разследващите продължават да изясняват мотива за престъплението.