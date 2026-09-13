Жестоко убийство потресе Варна
Жестоко убийство потресе варненци. Мъж е заклан в дома му тази нощ. Това съобщи Нова тв и уточни, че жертвата е съпругът на миската Анита Мейзер - Ник...
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Жестоко убийство потресе варненци. Мъж е заклан в дома му тази нощ. Това съобщи Нова тв и уточни, че жертвата е съпругът на миската Анита Мейзер - Ник...
Петърч. Мъж закла съпругата си и след това опита самоубийство. Трагедията се случи в софийското с. Петърч, съобщиха от МВР. Сега 35-годишният мъж се б...
Преди да я метне от 3-я етаж, той пребил жестоко половинката си