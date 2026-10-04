Мегеров влиза в съда след убийството на Филипов. Появи се нова версия

Днес ще бъде разгледана мярката за неотклонение на 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска той да остане за постоянно в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража“. Случаят обаче вече влиза в нов етап - освен версията за неуредени финансови отношения разследващите проверяват и евентуална съпричастност на други лица към престъплението. Мегеров беше задържан в София, след като напуснал мястото на фаталната стрелба.

Обвинението е за предумишлено убийство

Фаталният инцидент е станал на 30 септември около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Според събраните до момента доказателства Мегеров е прострелял Илиян Филипов с огнестрелно оръжие. След сигнал на тел. 112 на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са установили смъртта на бизнесмена.

Разследващите са установили, че обвиняемият и жертвата са се познавали. Първоначалните данни сочат, че зад убийството стоят неуредени финансови отношения, а престъплението е квалифицирано като предумишлено.

Обратът - проверяват и други лица

Разследването обаче не се ограничава само до действията на Мегеров. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително дали и други лица може да са били съпричастни към тежкото престъпление.

По досъдебното производство са извършени множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са веществени доказателства, които са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. Продължават и разпитите на свидетели, като разследващите възстановяват точната хронология на събитията във фаталната нощ.

Задържаха Мегеров в София

След убийството Мегеров напуснал местопрестъплението. Последвали оперативно-издирвателни действия, при които той бил локализиран в София и задържан при специализирана полицейска акция.

Сега съдът трябва да реши дали обвиняемият ще остане в ареста за постоянно. Паралелно с това разследването продължава, като се изясняват както точният мотив за убийството, така и дали зад случилото се стоят действия само на един човек.