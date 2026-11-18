Двама са големите победители от фотографския конкурс на БДЖ „Достъпните с влак туристически дестинации в България“, които са изпълнили условието да изпратят кадри и билетите от своето пътуване с влак от всички 12 обявени в конкурса дестинации. Те ще получат голямата награда – по два безплатни билета за двупосочно пътуване с влак до Истанбул.

И двамата печеливши са почитатели на железопътния транспорт. Единият е ученик от Разлог и влаковете са неразделна част от неговото ежедневие. Той е голям привърженик на влаковите макети и на Родопската теснолинейка, която преминава през родния му град. Другият победител е любител фотограф, като едно от хобитата му е да заснема влакови композиции и гари из цяла България, което значително го е улеснило да изпълни условието на конкурса.

За участие във фотографския конкурс бяха изпратени стотици фотографии от различните предложени дестинации, от които са избрани общо 26 за включване в официалния календар на БДЖ за 2027 г., като за всяка от 12-те дестинации ще бъдат изобразени повече от една снимка.

Всеки от авторите на изобразените в календара кадри ще получи по едно издание от годишния календар.

Екипът на БДЖ благодари на всички участници в конкурса и се надява да е успял да вдъхнови повече хора да пътуват с влак и да посещават красивите природни забележителности в цяла България!