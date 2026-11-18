За първи път български кабинет изрази огромното си признание към постиженията на наш олимпийски и световен шампион. Карлос Насар присъства на днешното откриване на правителственото заседание. След силни думи на благодарност от страна на премиера Румен Радев спортният министър Енчо Керязов съобщи, че държавата награждава големия спортист със 110 000 евро премия.

"За нас е огромно удоволствие да посрещнем не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост", посочи премиерът Румен Радев и приветства Насас с добре дошъл при тях.

"Твоят пореден триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, всеотдайност и дисциплина може да бъде покорен и най-високият връх", допълни министър-председателят.

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