Две земетресения са регистрирани тази нощ. Едното е на територията на България, а другото - в близост до страната ни. По-силният трус е с магнитуд 5,4 по Рихтер и е в района на сеизмичната зона Вранча в Румъния, а вторият е с магнитуд 3,7 край Смолян.

Земетресението във Вранча е регистрирано в 02:48 ч. на 18 ноември 2026 г. по данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Епицентърът му е в района на град Бузъу, Румъния.

Трусът е бил на 200 км от Русе, на 280 км от Плевен, на 290 км от Варна и на 400 км от София.

Зона Вранча е един от значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България. Земетресенията там са дълбоки – на повече от 60 км, и могат да бъдат усетени у нас, като най-силно въздействие обикновено има в Северна България.

В социалните мрежи хора съобщават, че са усетили земетресението. Появиха се и коментари от потребители, които описват преживяното по време на нощния трус.

По-късно, в 03:16 ч., е регистрирано и второ земетресение – с магнитуд 3,7 в района на град Смолян, съобщават още от Националния сеизмологичен център към БАН.

Епицентърът на този трус е на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. По първоначални данни земетресението е усетено в района на Смолян и околността.