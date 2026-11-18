Рожден ден днес празнува изпълнителният директор на „Елаците-Мед“ АД и член на УС на КРИБ инж. Драгомир Драганов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Днес празнуват също Сливенски митрополит Арсений и Велички епископ Сионий.

Да почерпят още:

Любен Генов, председател на Съюза на българските художници

Иван Портних, бивш кмет на Варна

Проф. Цанка Цанкова, юрист

Инж. Ангел Чолаков, дипломат

Пейо Майорски, председател на Асоциация за защита на потребителите

Проф. д-р Стоян Стоянов, икономист