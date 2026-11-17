Очевидно продължава една добре тренирана измама у нас. Публичните разходи, свързани с решенията на ТЕЛК, са нараснали почти 3 пъти за периода 2021–2026 г. Това става ясно от доклад на Фискалния съвет, анализиращ динамиката на разходите и рисковете за публичните финанси до 2029 г., съобщи председателят на съвета Симеон Дянков.

Публична тайна е, че голяма част от издадените решения на ТЕЛК-комисиите (смята се, че са поне 40%) са фалшиви и целта им е да източват социалната система. В схемата участват и специализираните комисии.

През 2021 г. разходите са били 1.6 млрд. евро. По оценка на Фискалния съвет, те ще нараснат до 4.48 млрд. евро през настоящата 2026 г. Прогнозата на екипа на Симеон Дянков, е че проблемът крие дългосрочен риск, защото разходите могат да достигнат между 5.73 млрд. евро и 6.75 млрд. евро през 2029 г.

Разходите по функция "Инвалидност" са 2,22% от БВП в България при 1,90% средно за ЕС през 2024 г., става ясно от доклада. Затова Фискалният съвет препоръчва по-ефективен контрол, единно отчитане на разходите и насочване на подкрепата според реалните потребности.

През 2025 г. са издадени 271 117 решения на ТЕЛК, което е с 11% повече спрямо 2024 г. Ръстът идва предимно от групите до 50% и 50–70% инвалидност. Най-силни абсолютни увеличения се наблюдават в Кърджали (+9 175 души), Русе и Пазарджик.

Националният брой нараства от около 64 000 през 2021 г. до над 271 000 през 2025 г., с особено резки скокове през 2022–2023 г. в София, Пловдив и други области.

Сборът на четирите основни пера (преди консолидация) расте от 1.6 млрд. евро през 2021 г. до 3.8 млрд. евро през 2025 г. и се оценява на 4.48 млрд. евро за 2026 г. (3,44 % от БВП). В реално изражение увеличението е 1.82 пъти.

Пенсиите за инвалидност формират около 68% от сбора през 2025 г., личната помощ – 17%, месечната подкрепа – 12%, помощите за деца – 3%. Делът на инвалидните пенсии в общите пенсионни разходи се повишава от 15,6% на 21%.

Затова Фискалният съвет препоръчва изясняване на регионалните различия, засилен контрол върху решенията и реалното предоставяне на услуги, единно отчитане на разходите, оценка на съвкупния бюджетен ефект от промените, преход към функционална оценка на пилотен принцип и прозрачност. Необходимо е по-ефективно насочване на средствата към реалните потребности при запазване на достъпа до подкрепа, препоръчва съветът.