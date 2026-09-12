Всичко за Инвалиди

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Милион инвалиди в България

Милион инвалиди в България

Между 800 000 и 1 000 000 са инвалидите в България и от тях около 250 000 са в трудоспособна възраст. На практика цифрата на работоспособните хора с у...

02 февруари | 23:05
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Вето от НОИ за инвалиди

Вето от НОИ за инвалиди

Реформата в ТЕЛК ще даде възможност да се оспорват лекарските преценки за степен на увреждане при съмнения за измама. Предвижда се втората комисия за...

01 февруари | 23:25
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Двойно сито за инвалидите

Двойно сито за инвалидите

Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...

27 януари | 6:15
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