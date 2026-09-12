НОИ алармира! Този вид пенсии непрекъснато се увеличават
Това показват данните на Института, побликувани в бюлетина му
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Това показват данните на Института, побликувани в бюлетина му
Ние нямаме пари да си купим елементарни неща като хранителни продукти и медикаменти, оплака се майка
Изисквания в Закона за устройството на крайбрежието
Притеснителни данни от НОИ
Парите ще отидат при 50 хиляди семейства
Наредба, писана от "калинки", ще вдигне с 30% цената на новите сгради и ще направи ремонтите невъзможни
Причината за изчакването била многото пациенти, които са докарани наведнъж
Подпомагането е за месец януари, а процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания...
Новият ред за помощите е чиновническо издевателство
Отстъпка от 50% за търговци на мартеници е обявила община Перник в таксата за наем на търговска площ. В централната градска част за квадратен метър се...
Между 800 000 и 1 000 000 са инвалидите в България и от тях около 250 000 са в трудоспособна възраст. На практика цифрата на работоспособните хора с у...
Реформата в ТЕЛК ще даде възможност да се оспорват лекарските преценки за степен на увреждане при съмнения за измама. Предвижда се втората комисия за...
Връщането на работа няма да лиши хората с увреждания от пенсия Пълен преглед на социалните привилегии за хората с увреждания и предоставянето им само...
Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...
Мъжът нямал достъп с количката си до социалната служба Мъж с 95% увреждане осъди Агенцията за социално подпомагане за дискриминация. Ц. К. от село Са...
Започна раздаването на талони за „Синя зона" в Благоевград. Сектор „Сигурност, охрана и обществен ред" вече изработи над 500 пропуска, които могат да...
Трудово производителна кооперация за инвалиди „Петър Мирчев" Кърджали се готви за Международния панаир в Пловдив и панаира в Милано. Управителят на ко...
Бойко Борисов обяви, че оказва пълна подкрепа на Националната спортна кампания на инвалидите "Воля за спорт", която стартира на 11 септември от Стара...
Швейцарски студенти от Федералния технологичен институт в Цюрих (ЕТН) създадоха нов вид инвалиден стол, който изкачва стълби. Така се премахва един от...
Размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 113 лв. на 115,15 лв. от 1 юли 2015 г., реши правителството днес. Увеличението е точно с 2.1...