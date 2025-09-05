Дянков с мрачна прогноза. Вдигане на данъци и рекордни заеми

Ние сме в такава ситуация на дефицит над 3.5%, че правителството няма друг вариант освен да вдигне ДДС

Това заяви председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър, в интервю за бТВ. В понеделник той предложи вдигане на ДДС на 22%, но премиерът Росен Желязков го поряза, като обяви, че това са фантасмагории.

"За да се направи бюджетът на следващата година или трябва да се вдигнат приходите или да се намалят разходите. Разходите е ясно, че не могат да се намалят, остава вдигане на данъците, уточни Дянков. Той допълни, че кой е прав ще се разбере по време на бюджетната процедура за следващата година.

В самия план на правителството всъщност е записано за следващите две години да се вдигат социалните осигуровки. Всъщност синдикатите особено се вълнуват, и с право, от вдигането на социалните осигуровки, защото това удря всички работещи и всички фирми, които осигуряват работа, продължи той.

Във Фискалния съвет многократно сме правили анализ през последните месеци и вдигане на социалните осигуровки е много лоша идея. Всъщност най-лошата идея. Идеята за ДДС вдигането беше, ако така или иначе нещо трябва да се събира, поне не правете най-лошото - социалните осигуровки да се увеличават, и дайте някъде на друго място, категоричен е Дянков.

По-добре е ДДС да е 20-22% отколкото да се вдигнат социалните осигуровки - това е най-лошия вариант, коментира Дянков.

Това (б.а. - че премиерът нарича вдигането ДДС "фантасмагории") е добра новина. Оказва се, че вместо ние във Фискалния съвет и другите анализатори да работим и по приходите, и по разходите, през следващите месеци, всъщност приходите няма да се вдигат. Ние ще гледаме само как да намалим разходите, каза Дянков.

Когато правителството казва такива неща за хора, които представляват независими институции, почваш да се чудиш дали в България въобще има възможност за независими институции. Ние, хората, които работим в такива институции, се сблъскваме с това постоянно, каза още той. Съветът просто е потърсил вариант за увеличаване на приходите, понеже няма как разходите да бъдат намалени, каза финансистът.

Предложих 20-22% ДДС не защото го искам, а защото правителството няма друг избор. Аз не съм за вдигане на ДДС, просто казвам, че сме с дефицит над 3% и трябва нещо да се направи, обясни той.

Дянков очерта доста тежка картина с финансите на страната. Прогнозира нови заеми. Прогнозата е, че в следващите три години ще бъдат взети 55 милиарда, каза експертът.

"Ние сме плашилото, благодарение на което Министерство на финансите отиват в банките и им казват да внимават в картинката", коментира Дянков.

"Другата година остава дупка с 500 милиона лева. Защото този данък трябваше да се плати тогава, но го правят сега, за да се каже колко много правят. За следващите три години планът на правителството е дълг от 55 милиарда лева", уточни Дянков.

