Тъжна новина разтърси почитателите на популярния български сериал „София – Ден и Нощ“.

Починала е Мери Севова, позната на зрителите с ролята си на леля Мария. За кончината ѝ съобщи актьорът Кристиан Кирилов, добил популярност като Митака от поредицата.

В емоционална публикация в Instagram Кирилов се сбогува със своята екранна майка, с която през годините е изградил силно приятелство и извън снимачната площадка.

„ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ТИ!

С дълбока скръб и огромна болка в сърцето ви съобщавам, че ни напусна Мери Севова – моята екранна майка, позната на всички като леля Мария от култовия сериал „София – Ден и Нощ“, написа той.

Актьорът признава, че трудно намира думи, с които да опише тежката загуба

В публикацията си той се връща към първите им срещи, дългите снимачни дни и незабравимите моменти, които са споделили заедно.

„Помня първия ден, в който се запознахме. Помня стотиците часове на снимачната площадка, ученето на сценарии, безбройните разговори, смеха и всички онези малки моменти, които днес се превръщат в безценни спомени“, споделя Кристиан.

По думите му отношенията им далеч надхвърляли тези между колеги. Мери Севова се отнасяла към него с майчина обич и загриженост не само пред камерите, но и в реалния живот.

Ти не беше просто моя екранна майка

Ти се държеше с мен като истинска майка! С топлина, загриженост, обич и онова човешко отношение, което никога не се забравя“, пише Кирилов.

Той си спомня и за многобройните споделени моменти и разговори на кафе извън снимките на сериала.