Слабо земетресение е регистрирано на територията на България тази вечер, сочат данните на НИГГГ към БАН.

Трусът е отчетен в 19:43 часа с епицентър на по-малко от 8 км от град Кюстендил, в непосредствена близост до село Стенско. Магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер, а дълбочината - 12,3 км.

Няма данни да е усетено от жителите на близките населени места.

Тази вечер е регистрирано и земетресение с магнитуд 4,3 в Източна Турция. Трусът е бил с епицентър в езерото Ван и е усетен в няколко окръга на страната, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земните пластове са се раздвижили в 17:57 ч. българско време. Според АФАД епицентърът е бил на около 7,7 километра от Геваш, в окръг Ван, а дълбочината на земетресението е достигнала 13,61 километра, уточнява изданието „Таквим“, предава БТА.

Сеизмичната обсерватория „Кандилли“ към университета „Богазичи“ също е отчела магнитуд 4,3, но според първоначалните ѝ изчисления трусът е бил значително по-плитък - на около 2,6 километра под земната повърхност.

Земетресението е предизвикало краткотрайна паника сред местните жители. Освен в района на Ван, разлюляването е усетено в съседните окръзи Битлис и Сиирт, както и в части от Шърнак и Хаккяри. Няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.